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川普勝選恐推升通膨風險 星展：美聯準會降息空間將受限

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英6日認為，川普當選將有可能帶來通膨的風險，美國聯準會降息的空間將會受到制約，美本輪降息周期的終端利率將可能會落在3.5％到4％範圍。路透
星展集團資深經濟學家馬鐵英6日認為，川普當選將有可能帶來通膨的風險，美國聯準會降息的空間將會受到制約，美本輪降息周期的終端利率將可能會落在3.5％到4％範圍。路透

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美國總統大選結果出爐，川普打敗對手，再度回鍋入主白宮。星展集團資深經濟學家馬鐵英6日回應，川普當選將有可能帶來通膨的風險，美國聯準會降息的空間將會受到制約，美本輪降息周期的終端利率將可能會落在3.5％到4％範圍。

科法斯集團今日最新報告，認為川普重返白宮，將掀起近年來最劇烈的保護主義政策浪潮，因這位共和黨候選人主張對中國大陸進口商品徵收 60％ 的關稅，對所有交易夥伴，無論是否為盟國普遍實施 10％到20％的進口關稅，此舉不僅將大幅增加美國企業與消費者的負擔，更會嚴重干擾全球價值鏈。

科法斯集團認為，川普著眼延續並深化 2017 年的減稅政策，包括將企業稅率下調至 15%，根據川普主張，將透過放鬆管制促進經濟增長，可能顯著擴大聯邦赤字，加劇經濟過熱風險，而赤字擴大推高通膨水準，將迫使美國聯準會緊縮貨幣政策，上調利率。

馬鐵英同步分析指出，市場對川普上任帶來的通膨擔憂，起因於川普將可能對中國大陸徵收高關稅，或者對主要貿易夥伴徵收普遍性關稅，以上的做法，均有可能提高美國的進口物價，導致通膨反彈。

馬鐵英說，對全球來說，這也意味著製造業供應鏈需要進一步分散化，而在應對關稅和地緣政治的變化，可預期的是，企業成本將會進一步增加；此外，川普當選後，美國財政政策的擴張也有可能帶來通膨的上升。

馬鐵英預期，美國聯準會降息的空間將會受到制約，原本聯準會認為通膨將在2025年回歸至2%的政策目標，對應的中性利率水準在3％左右，但假設通膨停留在2.5％到3％，市場預期，本輪聯準降息周期的終端利率將可能會落在3.5％到4％範圍。

星展目前先估計，聯準會可能再降息4到6碼（1碼為0.25個百分點），也就是100到150個基點（1基點為0.01百分點）；科法斯則認為，美元的全球儲備貨幣地位仍將保障美國在融資方面的優勢，但若在川普第二任期內聯準會的獨立性受到挑戰，市場對美國貨幣政策的信心或將動搖，恐會加劇全球經濟的不確定性。

川普 美國大選 聯準會 通膨 關稅

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