川普再度入主白宮 中美戰略會調整？陸學者：競爭合作並存

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

共和黨總統候選人川普稍早宣布當選美國總統，中國學者包承柯認為，川普二次上台後，整體美中競爭對抗的格局不會改變，但戰略會調整，採取競爭、共存、合作三者並進；台灣議題的政策方向也可能調整。

美國總統大選的開票作業仍在進行，川普（Donald Trump）稍早已在佛羅里達州發表勝選談話，稱這是一場「政治勝利」，並指接下來將會是美國的「黃金年代」。

川普即將二度入主白宮，上海東亞研究所副所長包承柯接受中央社訪問表示，川普當前面對的時空背景、國際政治情勢與第一任截然不同，因此當務之急是構建一套有別於民主黨，屬於共和黨，甚至是自己特色的外交戰略。

他指出，4年前，川普第一任時藉由加稅政策，意圖促使中國經濟放慢，拜登上台後繼續這樣的政策方向，同時也針對高科技產品進行管制。然而截至目前為止，並沒有辦法阻止中國經濟基本發展，例如華為在內的高科技發展、新能源汽車工業發展、航太與航空產業的發展都是。

包承柯認為，目前的中美關係處在調整環境中，川普會比第一任時更加清楚美國的力量處於什麼情形，在與中國全面對抗的框架之下爭取美國的最大利益是不利的。因此在這樣的需求之下，川普可能會選擇利用中國的良好資源達成追求的目標，「未來中美關係，競爭、共存、合作，三個因素同時存在。」

針對台灣議題，包承柯認為，在川普的眼裡，台灣的戰略利益和中國的戰略影響力是無法可比，「中國的力量強大已經在相當程度上讓美國利用台灣對抗中國的政策環境逐漸消失」；川普並不希望台海情勢為其全球戰略帶來負面影響，因此一定會調整政策。

針對美國大選結果的影響，中國外交部今天表示，中國對美政策是「一以貫之的」，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待與處理中美關係。