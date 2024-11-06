二度入主白宮...川普跌宕起伏的生平 從房產大亨到政壇不死鳥

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川普2015~2016年在政壇初試啼聲，以主持實境秀建立的名氣、及大鳴大放的說話風格，打敗經驗老到的候選人，坐上總統大位。如今高齡78歲的他，擺脫國會暴動事件的衝擊，在政壇東山再起，二度入主白宮。

經商生涯

川普是紐約房產大亨之子，家中排行第四。儘管家境富裕，仍須在父親公司從最基層做起。他13歲時因行為不當，被送往軍校。

川普之兄佛瑞德選擇當機師，讓川普從賓州大學華頓商學院取得學位後，成了繼承家業的人選。佛瑞德43歲因酗酒辭世，川普說，這讓他菸酒不沾。

川普自述，他靠著向父親借來的100萬美元，闖蕩房地產業，隨後進入家族企業，協助打理父親在紐約的龐大住宅建案。他1971年接掌公司，更名為川普集團。

川普領導下，公司重心從布魯克林區和皇后區住宅，轉向曼哈頓豪華建築。紐約第五大道的川普大樓，可說是他最知名的房產，他曾在此居住多年。

川普集團物業包含賭場、公寓、飯店、高爾夫球場，地點遍及美國大西洋城、芝加哥、拉斯維加斯，並進軍印度、土耳其、菲律賓等國。

然而，他曾六度聲請公司破產，川普牛排和川普大學等均倒閉收場。他不願揭露稅務資訊，紐約時報2020年報導，川普多年來避繳所得稅、並長期蒙受財務損失。

跨足媒體

川普隨後踏入娛樂圈，先主辦環球小姐、美國小姐等選美比賽，後來又當上NBC實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的製作兼主持人。

川普主持「誰是接班人」14季，參賽者在節目中爭奪川普企業帝國的管理合約。他以招牌金句「你被開除了」，晉身家戶喻曉的人物。

他寫過好幾本書，並現身電影和職業摔角節目，販售商品五花八門，從飲料到領帶都有。但近年來個人淨資產下滑，富比世估計，目前總身家約40億美元。

家庭生活

川普的私生活也廣受關注，第一任妻子是捷克運動員兼模特兒伊凡娜，兩人育有三名子女，依序是小唐諾、伊凡卡、艾瑞克。

他與首任妻子在1990年離婚，激烈的法院攻防戰登上小報版面。伊凡娜指控遭到家暴，但她隨後對此輕描淡寫帶過。

川普與演員梅普斯的女兒蒂芬妮，在1993年出生之後，兩人才步入禮堂，但於1999年仳離。

川普現任妻子梅蘭妮亞，是前斯洛維尼亞模特兒，於2005年成婚，生有一子拜倫。

但川普不當行為和外遇傳聞不斷，作家卡洛爾指控川普性侵，成人片女星丹尼爾斯則說與川普有婚外情。

轉戰政壇

川普1980年受訪時，對從政評價不高，表示「最有能力的人」會投入商界。

但1987年他開始試水溫，2000年一度參與改革黨的總統候選人競選，2012年則轉入共和黨，再次嘗試。

他2015年6月正式宣布角逐總統，以大砲風格著稱，他誇耀自身財富和企業成就，並指控墨西哥把毒品、犯罪、強暴犯送往美國，並要墨國為興建邊境圍牆付費。

他主導辯論會，政策充滿爭議，吸引了熱情粉絲和猛烈批評者，也引發媒體的強烈關注。

他以「讓美國再次偉大」為競選口號，輕鬆擊退共和黨內對手，2016年與民主黨總統候選人希拉蕊捉對廝殺。

儘管川普在競選期間民調持續落後，最後卻成功翻盤。以黑馬竄出的政界新人之姿，擊敗老將希拉蕊。

川普首次主政期間新聞不斷，他常在前身為推特的X平台上做出正式宣布，並與外國領袖公開衝突。

他四年後競選連任，輸給拜登，卻宣稱選舉舞弊，拒絕接受結果，並在2021年1月6日號召支持者聚集國會，釀成暴動。