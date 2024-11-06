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共創新局！賴總統祝賀川普當選 台灣願作美國最可信賴夥伴

川普將重掌白宮 新加坡總理：期待夥伴關係更上層樓

中央社／ 新加坡6日專電
新加坡總理黃循財。圖／路透
新加坡總理黃循財。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選持續開票，代表共和黨角逐大選的美國前總統川普可望重掌白宮，新加坡總理黃循財今天在社群媒體致賀，表示期待雙邊夥伴關係再上層樓，並希望川普再訪新加坡。

川普（Donald Trump）可望重掌白宮，黃循財在社群媒體X發文表示，「恭喜川普當選第47任美國總統，相信美國將繼續發展並引領全球，期待雙邊夥伴關係更上層樓，也希望川普再訪新加坡」。

川普過去訪新加坡最具話題的是2018年6月12日，川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會，時任白宮副發言人夏哈（Mr Raj Shah）在回答隨行媒體提問為何川金會選在新加坡時說明原因：「第一是安全、第二是中立、第三是有經驗。」

新加坡與美國的關係友好，軍事上的往來凸顯美星關係不同一般。1990年開始，新加坡建國總理李光耀就提供部分土地供美國設置軍事基地，成為美國在東南亞的戰略部署地之一。兩國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港，可由美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。

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