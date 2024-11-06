日相石破茂賀川普勝選 盼日美同盟往更高境界提升

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選持續進行開票，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）已發表勝選談話。日本首相石破茂表示，由衷祝賀川普勝選，盼日美同盟往更高境界提升。

石破在首相官邸（行政中心）對媒體表示，「聽到了川普的勝選宣言，由衷祝賀川普勝選，也要向美國國民的民主選擇表達敬意。」

石破進一步表示，「今後將與美國下一任總統川普密切合作，將日美同盟、日美關係往更高境界提升。將努力儘速與川普建立關係。」