川普關稅2.0將啟動？對台積電不利？ 學者這樣看

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選結果揭曉川普勝出，川普選前大談將對全球啟動高關稅，對中國大陸達60%，其他國家則是20%，如今川普當選，全球貿易真的唑咧等？學者專家表示，如果川普真的都執行，對全球經濟必然是負面影響，但大家也認為，川普競選語言固然辛辣，執行面還是要回歸美國利益，「以川普風格，如果選後很多都沒做，大家也不會覺得奇怪」；此外，選舉大力支持川普的特斯拉執行長馬斯克，在中國大陸有極大市場，是否充當調人影響川普政策，都有待觀察。

中經院副院長王健全認為，川普選舉期間提出兩大政策，一個對內減稅，另一個對外課關稅，如果對內真的降稅，短期對其他經濟及股市都有利，但如果採高關稅，對與美國大量順差的國家提高關稅，全球貿易量勢必萎縮，再加上他主張減少移民，都可能導致二次通膨，長期對經濟都非常不利。

另外川普也多次指責台灣搶走工作機會，王健全認為，如果川普對半導體下手，台積電可以有轉嫁能力，但其他產業，如半導體成熟製程就相對不利。無論如何，即使只是選舉語言，但對台灣及台積電都是不確定性。其他如要台灣增加保護費，如果真的增加國防支出，可能排擠相關經濟支出，也是台灣要注意的部分。

中央大學經濟系教授吳大任認為，川普不確定性一直很高，選舉期間很多是競爭語言，等到真正執政時會考慮各方面影響，「競選口號要落實成為政策，不會那麼快，程度也會降低」。尤其川普當選後會有重量級經濟學家或幕僚，一定會對相關政策對全球經濟影響效益分析，都是希望盡量自由貿易，不要走保護主義；要不要用高關稅阻擋產品進口，也要看那些是美國廠商有利，那些不利，「相信還是會有人踩煞車」。

吳大任說，美國若對所有國家進口產品大幅提高關稅，當然有引發通膨疑慮，屆時美國家庭支出壓力大，連企業都有破產可能，川普若感受美國一般家庭受通膨之苦，政策考量也會考慮對美國影響，否則與他所說的「美國優先」豈非反其道而行嗎。

對川普台灣偷走晶片的辛辣發言，吳大任強調，美國自製高階晶片是零，美國企業從台灣進口晶片，如果對晶片課稅，受傷害的是美國企業，川普終會發現台灣與美國經濟是互補與合作，不是競爭關係，不需要用關稅，否則是傷害本國企業，所以不用擔心，他上任後冷靜下來，「以川普的性格，很多競選語言以後若沒有做，大家也不覺得奇怪」。

川普是否對台積電不利？吳大任認為「台積電也不是沒有籌碼」，未來台積電還有六個廠要設，如果美國不補貼，台積電就可停止投資，他相信川普是生意人，川普第一任時對外國投資都很友善，不認為會找麻煩，最大可能頂多是是縮小補貼規模，但美國高階晶片只能靠台積電，可以增加美國就業機會及緩解美國國安疑慮，「台積電還是有談判籌碼。」

川普當選是否對中國大陸採取高關稅及加大貿易戰？學者都認為，馬斯克可能扮演調人角色。王健全認為，如果美國對中國開啟更大的關稅貿易戰、科技戰，中國短期經濟將更嚴峻，進而影響全球經濟，但因為有一個馬斯克，可能可以當調人，因此後續很難說，這部分會是一個變數。

吳大任也說，大力支持川普的馬斯克也是重要生意人，在中國也賣很多電動車，競選期間如此支持有一定影響力；儘管美國與中國競爭在所難免，美中貿易戰會一直打下去，美國對中國各種禁令，特別是科技都會設限愈來愈嚴格，但川普也說「很在意與習近平的關係」，他相信未來兩國還是會協商，現在川普講得凶狠，應該只是加大談判籌碼，以後經接觸，「最後結果不會像大家想像那麼可怕」。