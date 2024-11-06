擊敗賀錦麗…川普發表勝選談話 各國領導人反應一次看

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（德國之聲中文網）以色列總理納坦雅胡稱這是前美國領導人的歷史性回歸，也是美以聯盟的新開端。納坦雅胡在其總理辦公室發表的聲明中說：「祝賀歷史上最偉大的回歸！你歷史性地重返白宮為美國創造了一個新的開端，也為以色列和美國之間的偉大聯盟提供了強有力的重新承諾。這是一個巨大的勝利！」

烏克蘭總統澤倫斯基祝賀川普取得「令人印象深刻的勝利」，並表示希望川普的總統任期能「讓烏克蘭更加接近公正和平」。

澤倫斯基在社交媒體上發表聲明稱：「我讚賞川普總統在全球事務中堅持『以實力求和平』的做法。這正是能夠切實讓烏克蘭更加接近公正和平的原則。」

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2024年11月6日

歐盟委員會主席范德賴恩也在社交平台X上對川普表達祝賀。她寫道：「我向唐納·川普表示熱烈祝賀。歐盟和美國不僅僅是盟友。我們之間的真正伙伴關係將我們緊密聯繫在一起，團結了8億民眾。因此，讓我們共同努力，制定一個強大的跨大西洋議程，並繼續為他們服務。」

歐洲理事會主席夏勒·米歇爾也向川普表示祝賀。他表示，歐盟和美國擁有「持久的聯盟和歷史紐帶」，歐盟將「按照戰略議程，作為一個強大、團結、有競爭力和主權的合作伙伴繼續前進，同時捍衛基於規則的多邊體系」。

北約新任秘書長馬克·呂特向川普表示祝賀，並表示川普重返白宮將有助於維持北約的「強大」。呂特在一份聲明中表示：「他的領導將再次成為維持北約強大的關鍵。我期待再次與他合作，通過北約的力量促進和平。」

法國總統馬克宏在社交平台X上稱，他願意「懷著尊重和雄心」與川普合作，就像「我們四年來一直做的」那樣。馬克宏表示，與川普的關係中將「考慮到你的信念和我的信念」，「為了更多的和平與繁榮。」

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2024年11月6日

德國聯邦總理蕭茲在X上祝賀川普當選美國總統。他表示，德國將繼續與美國合作，為大西洋兩岸的自由和富裕而努力。

I congratulate @realDonaldTrump on his election as US President. For a long time, Germany and the US have been working together successfully promoting prosperity and freedom on both sides of the Atlantic. We will continue to do so for the wellbeing of our citizens. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 2024年11月6日

德國外交部長貝爾博克在祝賀川普贏得美國總統大選時表示，歐洲人必須承擔更多保護自身安全的責任，但這並不能取代跨大西洋關係。貝爾博克在從烏克蘭返回後在柏林對媒體表示：「我們現在必須有遠大的目標，並對我們的歐洲安全進行大規模投資。這也意味著我們必須擺脫我們給自己套上的枷鎖，特別是在投資德國和歐盟的安全方面。」她強調指出：「這是對我們共同的跨大西洋伙伴關係的投資。因為在這個動盪的地緣政治時代，大西洋兩岸的我們比以往任何時候都更需要彼此。」

土耳其總統厄多安祝賀他的「朋友」川普在「一場偉大的戰鬥」後贏得美國總統大選。他在X上寫道：「我相信……在這個以美國人民的選舉為起點的新時代，人們將為建立一個更加公平的世界做出更多努力。」他還補充表示，他希望地區戰爭能夠結束。

印度總理莫迪對川普的「選舉勝利」表示祝賀。他在X上寫道：「我的朋友川普取得歷史性選舉勝利，我衷心祝賀你。願你在上一屆任期成功的基礎上再接再厲，我期待著與你繼續合作。」

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) 2024年11月6日

俄羅斯克里姆林宮方面被問到對川普自行宣布勝選有何回應的問題時表示，美國大選是美國內部事務，克宮不知道普亭有任何計劃祝賀川普獲勝。克里姆林宮方面還表示，不宜推測川普是否可能試圖結束烏克蘭戰爭，「美國仍然是俄羅斯的敵對國家，美國直接和間接地參與了在烏克蘭爆發的對抗莫斯科的戰爭」。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上表示，美國大選結果出台之後，正式宣布之後，「我想我們會按慣例處理有關事宜」。她還表示：「我們對美國的政策是一以貫之的，我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。」

西班牙、意大利、愛爾蘭、埃及、韓國和菲律賓等國的領導人也紛紛向川普表示了祝賀。

（路透社、法新社、德新社等）

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