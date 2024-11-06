川普宣布勝選…美元走堅、比特幣創新高 亞股走勢不一

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通膨將攀升，亞股今天震盪，終場走勢不一。

法新社報導，川普的共和黨拿下聯邦參議院多數席次，提高國會全面通過減稅、加徵關稅和鬆綁管制的前景，對美元匯價帶來提振。

雖然美國尚未正式宣布總統當選人，但川普已經在佛羅里達州宣布勝選，並且發表演說。

美元兌日圓今天一度升值1.5%，至154.33日圓兌1美元，創下7月以來高點；美元兌歐元也一度升值超過1%。

比特幣則是一度上漲超過6000美元，來到創紀錄的7萬5371.69美元，改寫3月創下的前波高點7萬3797.98美元。

川普曾誓言要讓美國成為比特幣和加密貨幣的全球之都，以及延攬科技億萬豪馬斯克（Elon Musk）負責廣泛地稽查政府的浪費。

AJ Bell分析師穆德（Russ Mould）選前受訪表示：「比特幣價格緊跟著川普的民調和博奕市場數據。」

穆德還說，投資人「可能認為共和黨勝選將使這種數位貨幣的需求攀升」。

分析師表示，在共和黨拿下國會控制權和川普入主白宮的情況下，川普的減稅和對進口商品加徵關稅政見，可望對美元和美債殖利率帶來提振。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）殷尼斯（Stephen Innes）指出，共和黨若掌控聯邦參眾兩院，可望讓支出和稅賦政策大幅轉變。

艾修資本（Esho Capital）創辦人暨經濟學家艾修（Peter Esho）說，「市場現在忙著思考接下來會發生什麼。但就目前而言，市場已經反映成長加速和通膨攀升的前景」。

這項結果恐讓對抗通膨的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）頭痛不已。

美元兌日圓走堅，對日本出口股帶來提振，激勵日股日經指數今天收漲逾2%。雪梨、新加坡、台北股市都收漲。

上海、首爾、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市則收跌。

港股恆生指數一度跌近3%，終場跌幅收斂至2.23%，市場憂心川普當選將對中國經濟，以及中美關係帶來衝擊。