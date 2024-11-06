快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

川普宣布勝選…美元走堅、比特幣創新高 亞股走勢不一

中央社／ 香港6日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通膨將攀升，亞股今天震盪，終場走勢不一。圖／AI生成
美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通膨將攀升，亞股今天震盪，終場走勢不一。圖／AI生成

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通膨將攀升，亞股今天震盪，終場走勢不一。

法新社報導，川普的共和黨拿下聯邦參議院多數席次，提高國會全面通過減稅、加徵關稅和鬆綁管制的前景，對美元匯價帶來提振。

雖然美國尚未正式宣布總統當選人，但川普已經在佛羅里達州宣布勝選，並且發表演說。

美元兌日圓今天一度升值1.5%，至154.33日圓兌1美元，創下7月以來高點；美元兌歐元也一度升值超過1%。

比特幣則是一度上漲超過6000美元，來到創紀錄的7萬5371.69美元，改寫3月創下的前波高點7萬3797.98美元。

川普曾誓言要讓美國成為比特幣和加密貨幣的全球之都，以及延攬科技億萬豪馬斯克（Elon Musk）負責廣泛地稽查政府的浪費。

AJ Bell分析師穆德（Russ Mould）選前受訪表示：「比特幣價格緊跟著川普的民調和博奕市場數據。」

穆德還說，投資人「可能認為共和黨勝選將使這種數位貨幣的需求攀升」。

分析師表示，在共和黨拿下國會控制權和川普入主白宮的情況下，川普的減稅和對進口商品加徵關稅政見，可望對美元和美債殖利率帶來提振。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）殷尼斯（Stephen Innes）指出，共和黨若掌控聯邦參眾兩院，可望讓支出和稅賦政策大幅轉變。

艾修資本（Esho Capital）創辦人暨經濟學家艾修（Peter Esho）說，「市場現在忙著思考接下來會發生什麼。但就目前而言，市場已經反映成長加速和通膨攀升的前景」。

這項結果恐讓對抗通膨的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）頭痛不已。

美元兌日圓走堅，對日本出口股帶來提振，激勵日股日經指數今天收漲逾2%。雪梨、新加坡、台北股市都收漲。

上海、首爾、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市則收跌。

港股恆生指數一度跌近3%，終場跌幅收斂至2.23%，市場憂心川普當選將對中國經濟，以及中美關係帶來衝擊。

亞股 川普 恆生指數 比特幣 美國大選 聯準會

延伸閱讀

拜登施政掉漆影響賀錦麗？川普有望入主白宮 學者分析勝選原因

北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理

川普勢旺 中國國有銀行拋售美元力阻人民幣重貶

川普將重返白宮 大陸學者：美對中政策不會有大變化

相關新聞

川普完全執政將上演「川劇變臉」？ 銀行首席經濟學家深入剖析

美國總統大選，已愈朝川普完全執政之路邁進。金融市場上，具體展現在降息預期大幅縮減，同時延續過去一個月來的川普交易，也就是...

惹惱女性與拉丁裔 川普為何還能取勝？分析揭大選關鍵話題

美國前總統川普競選期間，副總統候選人范斯過去的言論與競選活動來賓發言，陸續得罪女性與拉丁族裔，不過選舉結果顯示，川普並未...

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

共和黨總統候選人川普已自行宣告勝選，此刻世界各國最擔心的是「川普2.0」上台恐將掀起新一輪貿易戰，2008年諾貝爾經濟學...

川普關稅2.0將啟動？對台積電不利？ 學者這樣看

美國總統大選結果揭曉川普勝出，川普選前大談將對全球啟動高關稅，對中國大陸達60%，其他國家則是20%，如今川普當選，全球...

川普宣布勝選…美元走堅、比特幣創新高 亞股走勢不一

美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通...

拜登施政掉漆影響賀錦麗？川普有望入主白宮 學者分析勝選原因

「沒感受經濟成長、移民問題與少數族群支持民主黨力道就減弱了，讓川普有機會二度入主白宮！」針對福斯等美媒已預測共和黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。