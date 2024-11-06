拜登施政掉漆影響賀錦麗？川普有望入主白宮 學者分析勝選原因

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

「沒感受經濟成長、移民問題與少數族群支持民主黨力道就減弱了，讓川普有機會二度入主白宮！」針對福斯等美媒已預測共和黨的川普當選總統，學者曾偉峯6日受訪時分析，民眾感受不到經濟成長，加上民主黨的賀錦麗沒提出有亮點政策；學者李大中也說，民主黨執政包袱多，讓賀錦麗輸得比想像慘。學者嚴震生提醒，川普掌握參眾議院加大法官，未來恐更難制衡。

攻擊川普煽動仇恨沒用

美國總統大選雖尚未開票結束，但川普已經確定拿下喬治亞、北卡、賓州，威斯康辛、密西根、內華達與亞利桑那等州，多家媒體已經宣布川普通過當選所需的270張選舉人團票的門檻，川普有望重返白宮。

對此，政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時表示，此次川普當選凸顯美國民眾相對保守的性格，尤其民主黨在少數族群與女性上沒有拿下更多選票，使得這次選舉還是無法翻轉「老白男」的格局。另外，即使川普的移民政策較強硬，賀錦麗的移民政策並沒有吸引到移民投給她，也是部分選票減少的原因。

感受不到經濟好轉

「川普在選戰期間主動創造很多話題！」曾偉峯表示，賀錦麗在選戰期間並沒有提出比較吸引人的政策，在中產階級選票上也無法獲得如現任總統拜登一樣的信任感。加上拜登執政期間，雖然美國走出疫情，但經濟卻沒有因此獲得成長，再加上通膨，選民感受不到政府拯救經濟、提升民眾生活品質的努力，自然會想選擇川普。

淡江戰略所教授李大中受訪時也說，賀錦麗接替拜登後，雖然在8月因為民主黨代表大會有蜜月期，一路到10月初，但在10月因為賀錦麗接受福斯的專訪，還有在辯論的表現不佳，顯示對政策的理解不夠，加上現任總統拜登的執政包袱很重，非法移民問題連民主黨與獨立選民都很在意，民眾對賀錦麗的支持度便下降。

對外施政也掉分

「拜登執政對內、對外都掉漆！」李大中強調，拜登雖然強調盟邦，但中東戰爭國務卿布林肯去了10幾趟都沒有停戰，俄烏戰爭也拖延已久，而川普只要講到俄烏戰爭，宣傳的方式就是烏克蘭總統澤倫斯基帶走美國好幾百億美元，且川普副手范斯也認為烏克蘭非優先議題，應該將戰略重心轉移到美國，對外政策民主黨在此次選戰也沒有優勢。

李大中認為，民主黨的選舉策略太單一，在選前都還是強調川普反民主、國會暴動等事件，自前總統歐巴馬當選以來，民主黨高層相當強調價值，但這沒有打動民主黨的勝選方程式：少數族群、婦女與青年，而賀錦麗即使多次強調她的少數族裔身分，但對一般民眾來說，「賀錦麗的菁英感還是太重，」也讓這次選舉輸得比想像中慘。

問題還是在經濟！

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時則強調，全球今年的選舉都對現任者不利，包括英國、日本、印度、南非，還有韓國與法國的國會選舉都是如此。另外，美國的經濟雖然有好轉，但來的太慢，加上通膨有高利率的影響，民眾生活成本居高不下，「這次選戰也再次應證美國前總統柯林頓的名言：『笨蛋，問題就在經濟！』」

「經濟問題很難解，但川普都用移民與關稅政策予以簡化！」嚴震生強調，非法移民做的工作其實是美國人自己不做的，但很容易讓川普簡化成搶了民眾工作，解決非法移民就能讓治安好轉等；關稅上，若真的對外加徵關稅，美國民眾的生活成本其實會大幅上升，但很多美國民眾相信關稅能讓美國製造業再次偉大，因此選擇投給川普。

黨內聽話難制衡川普

嚴震生擔心，共和黨此次將掌握參眾兩院，大法官也是保守派多數下，川普施政將難以制衡，因為二次執政黨內幾乎都是聽話派，缺乏第一任的官僚制衡，加上川普「交易式性格」，他認為這對台灣的處境不利，當中國攻打台灣時，美國一定不會援助台灣。

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