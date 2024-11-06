快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸半導體剉著等？ 專家：川普上台將無差別全面制裁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對大陸半導體採取無差別全面制裁。圖／路透
大陸半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對大陸半導體採取無差別全面制裁。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選結果出爐，川普再次入主白宮。大陸半導體產業專家，現任半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，與民主黨側重先進技術不同，這一次川普可能對大陸半導體無差別全面制裁，對成熟製程也要制裁，未來變數主要取決於美國盟友的配合度。

財新網報導，2018年川普發起的貿易戰、科技戰，全面推動大陸半導體的國產化，被業內調侃為大陸半導體的「恩人」。不過顧文軍認為，制裁大陸半導體是美國朝野的共識，先前拜登政府蕭規曹隨，只在川普的制裁方案上做加法。現在川普歸來，可能出現新的變化。

顧文軍指出，與民主黨側重先進製程不同，這一次川普可能對大陸半導體無差別全面制裁，對成熟製程也要制裁。同時由於川普提出對大陸產品徵收60%的關稅，對終端產品影響很大，自然也就波及整個大陸半導體產業鏈。如何克服關稅影響，是對大陸半導體新的考驗。

顧文軍提到，美國政府在專業顧問團隊的支撐下，隨時針對前沿產品出臺配套制裁措施。從2022年10月7日開始，針對GPU、HBM、無人機技術、汽車晶片、GAA等新產品、新應用、新工藝不斷公布新規，層層阻滯大陸科技進步。這種針對新技術、新產品的制裁將成為今後持續制裁的手段。

然而從2022年10月7日的制裁公布後，美國一直沒有拿出新的重量級制裁手段。可以說美國已經用完政策工具箱裡幾乎所有能拿得出手的工具。顧文軍表示，在美國半導體企業不得不全面遵守美國政府指令的情況下，若想繼續加大制裁大陸的力度，取決於美國盟友是否願意進一步犧牲自己的利益。

顧文軍提到，美國制裁大陸半導體的初衷，是為了扭轉美國晶片製造的衰落，以制裁大陸為幌子，違背公平貿易原則，大肆補貼美國本土半導體產業。但截至目前，美國本土半導體製造業幾乎沒有像樣的復興跡象，因此無論誰來當美國總統，都不能逆轉這個趨勢。

顧文軍指出，半導體事關美國科技霸權，不排除美國將加大拉攏國際企業，同時用極限手段制裁大陸。不過大陸半導體市場巨大，應用廣泛，企業活力十足，對全球供應鏈具有巨大吸引力。只要大陸半導體苦練內功，堅持市場化、國際化，就能廣交天下朋友，就能有效化解美方制裁。

半導體 川普 美國大選

延伸閱讀

惹惱女性與拉丁裔 川普為何還能取勝？分析揭大選關鍵話題

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

川普將重返白宮 大陸學者：美對中政策不會有大變化

川普發表勝選談話 法人：美股台股均將回歸基本面

相關新聞

川普完全執政將上演「川劇變臉」？ 銀行首席經濟學家深入剖析

美國總統大選，已愈朝川普完全執政之路邁進。金融市場上，具體展現在降息預期大幅縮減，同時延續過去一個月來的川普交易，也就是...

惹惱女性與拉丁裔 川普為何還能取勝？分析揭大選關鍵話題

美國前總統川普競選期間，副總統候選人范斯過去的言論與競選活動來賓發言，陸續得罪女性與拉丁族裔，不過選舉結果顯示，川普並未...

再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利

共和黨總統候選人川普已自行宣告勝選，此刻世界各國最擔心的是「川普2.0」上台恐將掀起新一輪貿易戰，2008年諾貝爾經濟學...

川普宣布勝選…美元走堅、比特幣創新高 亞股走勢不一

美國共和黨總統候選人川普宣布勝選前，美元和比特幣今天創下歷史新高，投資人加碼押注新政府將推出新減稅措施、加徵關稅，以及通...

拜登施政掉漆影響賀錦麗？川普有望入主白宮 學者分析勝選原因

「沒感受經濟成長、移民問題與少數族群支持民主黨力道就減弱了，讓川普有機會二度入主白宮！」針對福斯等美媒已預測共和黨的...

川普宣布勝選 開心喊：這是美國的黃金時代

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子梅蘭妮亞在內的眾多家人以及競選搭檔范斯，一起登上設在佛州西棕櫚灘的舞台，向支持群眾發表勝選講話。 川普向支持群眾表示，「我非常感謝你們所有人」，並讚揚「了不起」的「讓美國再度偉大」（MAGA）運動。川普宣布勝選，「我想要感謝美國人民，特別榮幸獲選為你們的第47與第45位總統」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。