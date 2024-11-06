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英相施凱爾祝賀川普勝選「歷史性勝利」 盼共同捍衛自由民主

中央社／ 倫敦6日專電
英國首相施凱爾。圖／美聯社
英國首相施凱爾。圖／美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選持續進行開票，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）暫以贏得267張選舉人票領先，逼近270張選舉人票勝選門檻，英國首相施凱爾發布聲明，祝賀川普勝選。

施凱爾（Keir Starmer）祝賀總統當選人川普贏得「歷史性的選舉勝利」，並對未來與川普合作表示期待。

施凱爾指出，英、美是最親密的盟友，並肩捍衛共享的自由、民主及進取價值。

施凱爾提到，從（經濟）成長、安全，到創新和科技，他知道英美之間的特殊友好關係（specialrelationship）將持續長期在「大西洋兩岸」蓬勃發展。

根據目前開票結果，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得224張選舉人票，明顯落後川普。

川普已發表勝選演說，並稱美國將迎來「黃金年代」、這場選舉是美國人民的「偉大勝利」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）則表示，英國沒有比美國更好的朋友，英美之間的特殊友好關係在大西洋兩岸已獲珍視超過80年。

拉米表示，英方期待與川普及副總統當選人范斯（JD Vance）在未來持續合作。

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