川普將重返白宮 大陸學者：美對中政策不會有大變化

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普稍早自行宣布當選美國總統。北京學者分析，美國對中政策不會有大變化，以台灣牽制中國發展已是兩黨高度共識。而川普能重返執政的原因，在於美國孤立主義情緒大幅上升，會更著重在內部重建。

川普（Donald Trump）稍早在佛羅里達州發表勝選談話，指接下來將會是美國的「黃金年代」，並預計自己最終將會拿下315張選舉人票。中國外交部今天對美國大選結果一事回應，中國對美政策是「一以貫之的」，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待與處理中美關係。

對於川普幾乎篤定重返白宮執政，中國人民大學國際關係學院教授李慶四向中央社分析，美國的對中政策不會有大變化，川普與美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）近期的發言沒有實質上的區別。

李慶四指出，川普說要向台灣收取保護費，賀錦麗說台灣要自己保護自己，目的與手段都是拜登政府所做的不斷向台灣輸送武器，支持台灣，挑戰中美三個聯合公報，「一如既往、沒有區別」。

李慶四認為，不論誰當選美國總統，中美都會維持對抗的狀況，利用台灣牽制中國總體發展已是美國兩黨高度共識，而中國大陸不會把兩岸統一、國家復興與民族夢想的實現，寄託在其他國家領導人的變化上，因為「那是不切實際的」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣告訴中央社，川普上台對大陸來說確實有一定的挑戰，因為他的「不可預測性很危險」。但是，這次川普能夠勝選的重要原因在於美國孤立主義的情緒大幅上升，美國大多數民眾對於要承擔國際事務的責任感到疲憊，這是一種「新孤立主義」的心態。

李振廣分析，日後中美在經濟上可能面臨的挑戰性大，需要商討的問題多。不過，地緣政治與意識型態壓力可能會相對有所下降。美國呈現一種收縮的態勢，不會將更多精力放在烏克蘭問題或台灣議題上，會更著重自身的內部事務。

他說，這樣對台海而言「也許是一件好事」，因為美國不會為「台獨的政治衝動」買單的可能性越來越大，「台獨勢力是造成兩岸局勢的緊張根源」，沒有川普的支持，台獨不敢輕舉妄動，「倚美謀獨」會面臨困境。同時，這也為中國大陸推動對台政策營造出一個比較好的外部環境，接下來壓力恐怕在台灣這邊。

李振廣認為，中國政府有與川普政府打過交道的經驗，並且相信中美兩大國處理問題會比較冷靜，儘管有困難但也有希望。