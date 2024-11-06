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川普發表勝選感言 內政外交全方位翻轉…紐時預判未來「6衝擊」

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話。圖／法新社
代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話。圖／法新社

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代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話。紐約時報指他回鍋後恐厲行打擊移民、指示司法部起訴對手、擴張總統職權、引發貿易戰及縮減美軍在歐洲的規模等。

78歲的川普這回若當選將創下最年長美國總統當選人紀錄，同時也是睽違132年來又一位連任失敗後東山再起的美國總統，另外還成為美國史上第一位遭定重罪卻當選總統的人。以下為紐時依據川普之前一些談話，勾勒川普第二任期可能產生的影響。

加重打擊非法移民力道

川普第二任對移民打擊力度可能比第一任更強。包括尋求將驅逐出境人數提高10倍，即每年超過100萬人；

重新指派聯邦幹員和國民兵負責管控移民，甚至允許動用聯邦部隊逮捕移民。

川普可能推動其他國家接手向美尋求庇護的移民，父母為無證移民所生孩童將無法取得美國公民身分，也不發給他們諸如社會安全卡與護照等文件。第二任川普政府也打算恢復2021年被拜登政府撤銷的旅禁，再次禁止來自人口主要為穆斯林國家的人入境。

動用司法部訴究對手

川普已表示如再次當選，會任命特別檢察官「伺候」現任總統拜登及家族，意即對拜登一家發動刑事調查。

在國內動用美軍

雖然通常情況下動用美軍在國內執法屬非法作為，但當符合「反叛亂法」（Insurrection Act）的相關條件時則除外。川普團隊很可能援引這個巧門驅逐移民。

川普第一任內差點動用美軍鎮壓種族平權示威，這類示威在2020年不時升溫成騷亂。他曾揚言會「直接」派美軍幫民主黨執政城市「恢復秩序」，還建議動用美軍對付「內部敵人」。

擴張總統職權

川普曾好幾次表示要將一些獨立機關納入總統管制。但若要把國會所設各種獨立於白宮的獨立機關置於總統控制下，可能先引發法律戰。

川普曾揚言要恢復一項制度，即總統有權拒絕將國會撥款用於他所不喜的項目。他也對一些不聽話的國安、外交常任文官很感冒，多次稱要摧毀「邪惡的深層政府」，因此回鍋後可能整肅情報、司法、外交乃至五角大廈內部人事。

再次顛覆經濟政策 引發貿易戰

川普已表示，他打算對大多數海外製造的銷美商品加徵約10%關稅。此舉恐導致物價提高外，也可能引發全球貿易戰損及美國出口商利益。他還說過將「逐步停止」所有銷美的中國製電子產品和其他必需品，實施新規阻止美企赴中投資。

華爾街日報指出，歐盟官員已頻繁開會因應可能與美國貿易戰。一名歐洲高外交高層透露，歐盟研擬必要時對來自共和黨執政所在地製造的商品加徵報復關稅。

縮減美軍在歐規模 俄烏停戰有譜

川普長久以來都覺得北約非但不是能增強力量的盟友，而是老想搭美國防衛便車的拖油瓶。他在第一任內就曾揚言退出北約，這次他的競選網站列出從根本重新評估北約的相關目標，加劇外界隱憂。

鑒於他曾說若當選就有能力24小時內讓俄烏止戰，外界憂心川普上台後很可能減少援烏力道，迫使烏克蘭與俄國和談。但川普在選戰後期改口，稱他會促成不讓俄國一面倒獲利的協議。

川普 政見 紐約時報 美國大選 賀錦麗

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