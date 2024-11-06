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川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
共和黨籍總統候選人川普選情一路領先，已經發布勝選演說，美股期指跳高，相關概念股也全面走升。圖／美聯社
共和黨籍總統候選人川普選情一路領先，已經發布勝選演說，美股期指跳高，相關概念股也全面走升。圖／美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

共和黨籍總統候選人川普選情一路領先，已經發布勝選演說，宣稱在選民普選票和選舉人團雙雙獲勝，取得逾300張選舉人票，參議院也由共和黨拿下。美股期指跳高，相關概念股也全面走升。

6日美股盤前，道瓊期指衝高1,000點、或2.4%，標普500期指大漲2%、那斯達克100期指也飆升1.7%。要是道瓊指數6日開盤時確實暴漲2%，將寫2023年來最大單日漲幅。

川概股的川普媒體科技集團（DJT）股價盤前驟升10%；特斯拉執行長馬斯克力挺川普，帶動特斯拉股價上揚，盤前漲逾3%。

美元強勢走升，比特幣也急漲9%，一度觸及75,000美元，改寫空前新高。川普先前誓言要讓美國成為「地表的加密貨幣首都」，並承諾要設立比特幣戰備儲蓄。

美國10年期公債殖利率升至約4.43%，主要是推測川普提議減稅和擴大開支，會提高財政赤字，而加徵關稅則可能讓通膨復燃。

高盛預測，川普勝選，加上共和黨囊括國會參眾兩院，會讓標普500急升3%，就算國會分治，也會揚升1.5%。

美股為何大漲表態？原因之一市場喜歡確定性，美聯社指出，川普在選舉人團票數上，擴大與副總統賀錦麗的差距，儘管尚有數州結果未定，但他似乎會獲得決定性勝選。

再來，川普主張減少管制，有利企業盈餘、成長、併購。川普最近來受訪時表示，解除管制是企業領袖的頭號議題。

第三，川普打算降低稅率，要將企業稅率從現行的21%降至15%，他也提出新的減稅案，將讓幾乎所有美國家庭受惠。他承諾要讓共和黨2017年的稅務法案永久化，並呼籲延長該法的關鍵部分。調降個人和企業稅率，能釋出資本花用，也能支持經濟和企業盈餘。

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