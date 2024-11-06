快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

不只川普高興？民眾瘋狂押注美國總統大選 「這產業」樂開懷

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
賀錦麗（右）、川普（左）。圖／法新社
賀錦麗（右）、川普（左）。圖／法新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

共和黨總統候選人川普已自行宣布當選，但在這場選戰中，樂開懷的不是只有川普，還包含提供政治事件合約交易的交易商，因為每當有賭局正在進行，通常獲勝的是莊家。

這次的美國總統大選帶來許多話題，選戰賭局盛行是其中之一，這是拜今年稍早的一項判決所賜，允許交易所買賣政治事件合約。

網路券商平台羅賓漢（Robinhood）10月28日宣布將提供選舉合約，並在兩天後向符合資格的客戶全面推出此一功能。

截至選舉日當天，在羅賓漢平台上已交易超過2億筆總統選戰事件合約。這個數字十分驚人，更令人驚嘆的是，羅賓漢的用戶僅有不到一周的時間來參與投注。

根據羅賓漢的網站資料，每筆合約收0.01美元的手續費，這意味著該公司光是透過選舉投注功能，就賺進超過200萬美元。

羅賓漢並非唯一從這些交易中受益的券商。該公司的選戰合約，透過ForecastEx這個事件合約交易所進行交易。ForecastEx對羅賓漢的每筆合約交易也收取0.01美元的手續費。

ForecastEx是券商Interactive Brokers集團的全資子公司，Interactive Brokers也允許客戶進行選舉合約交易。

Interactive Brokers表示，在10月4日至11月4日的選舉日前夕，已有超過2.2億筆選舉合約在ForecastEx平台上交易。在選舉日下午，又額外交易8,500萬筆合約，合約總計超過3.05億筆。

Interactive Brokers並未加收其他費用，因此ForecastEx和母公司Interactive Brokers從中獲得了超過300萬美元的收入。

在檢視選舉投注市場規模時，也應將目光投向Kalshi。雖然Kalshi不是羅賓漢與Interactive Brokers這類券商，但這家金融科技平台協助推動美國事件合約交易合法化，與商品期貨交易委員會（CFTC）的訴訟也為選舉合約的合法化鋪平道路。

Kalshi發言人說，平台上選舉合約的交易規模大約5.58億美元，這不僅包括「誰會贏得總統選舉？」這個規模約2.6億美元的最大投注市場，還涵蓋誰會贏得特定州、誰會贏得普選票、哪個政黨會贏得參議院等約3億美元的投注。

Kalshi通常對每份合約收取0.01至0.02美元的手續費，但該公司決定為選舉相關合約免除這些費用。Kalshi表示，雖然本身並未從選舉合約中產生任何收入，但這項功能有利吸引新用戶。

券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。圖／路透
券商平台羅賓漢等交易所，已從美選押注大發利市。圖／路透

券商 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

「偉大的勝利」川普發表勝選談話 感謝粉絲：未來是美國黃金年代

川普當選美國總統 專家：國內房市回歸基本面、進入盤整格局

川普當選美國總統 創見董座束崇萬：要求台積電擴大在美投資可能性高

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

相關新聞

川普當選美國總統 創見董座束崇萬：要求台積電擴大在美投資可能性高

美國總統大選，共和黨參選人參選人川普今日開票遙遙領先，創見董事長束崇萬受訪時，提出一旦川普再度贏得美國總統大選，成為白宮...

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

2024年的美國總統大選，是美國「史上最貴」的總統選舉。競爭空前激烈的共和黨參選人川普和民主黨對手賀錦麗，合計已為競選花...

惹惱女性與拉丁裔 川普為何還能取勝？分析揭大選關鍵話題

美國前總統川普競選期間，副總統候選人范斯過去的言論與競選活動來賓發言，陸續得罪女性與拉丁族裔，不過選舉結果顯示，川普並未...

為好兄弟應援！川普篤定勝選 匈牙利總理率先表態「美好勝利」

美國聯邦眾議院議長強生今天向「總統當選人」川普祝賀。匈牙利總理奧班則於選情趨明朗後率先發文說，「即將迎來美好勝利」，成為...

民眾黨立委：美國兩黨堅定支持台灣 對台政策不會有較大轉變

美國總統大選結果大致底定，共和黨候選人川普票取得領先，立法院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君表示，美國和台灣是堅定...

川普將重返白宮 大陸學者：美對中政策不會有大變化

美國共和黨總統候選人川普稍早自行宣布當選美國總統。北京學者分析，美國對中政策不會有大變化，以台灣牽制中國發展已是兩黨高度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。