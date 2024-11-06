川普重返白宮對美中關係影響如何？ 毛寧：對美政策一以貫之

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選結果揭曉，外交部發言人毛寧今天下午主持例行記者會。被問到美國大選結果如何影響中美關係時，毛寧表示，我們對美政策一以貫之。對於重返白宮的川普可能提高中國輸美商品關稅，她則說不回答假設性問題。

記者會舉行時，尚未最終確定選舉結果，日本廣播協會提問說，這次美國大選的結果會如何影響到中方的外交政策或中美關係？毛寧即表示：「我們對美國的政策是一以貫之的，我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。」

另外媒記者提問，川普在美國大選中逐漸取得優勢，此前，他宣稱要提高對中國的關稅。中方對此有何評論？毛寧則表示：「美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題。」