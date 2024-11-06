川普諧音梗嗨翻？陸股「川大智勝」拉漲停 賀錦麗迷因股大跌
‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據
隨著川普在美國大選開票結果一路領先，「迷因股」投資人也嗨翻，諧音梗發揮十足效應，大陸股市一檔名為「川大智勝」的軟體股今天衝上漲停，至於跟賀錦麗（大陸譯為哈里斯）諧音相近的公司「哈爾斯」股價則暴跌。
中國四川軟體公司「川大智勝」，在中文的諧音梗聽起來類似川普大大勝利，這檔股票今天股價大漲10%，報每股23.42元人民幣，開盤之後一路拉高，達到深圳證券交易所的漲停板，過去三個月來，累計暴漲幅度高達121%。
這檔「川大智勝」股票在2016年美國大選時，也曾迷因般大漲一波。當時川普擊敗希拉蕊·柯林頓，隔日川大智勝股價大漲6%。
相對地，浙江哈爾斯真空器皿公司則因「哈爾斯」之名與賀錦麗在大陸譯名「哈里斯」相近，英文諧音更是鄉近，今天股價重挫一度重挫8.1%，收盤跌幅為7.4%，報每股8.98元人民幣。
Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示：「隨著川普可望勝選，這些是冒險一波的操作。」「雖然他們值得觀察，但實際焦點應該放在科技、金融等股票，這些準備較為持續受惠於與川普政府有關的政策轉移。」
大陸投資人以大玩諧音梗的投機炒作聞名。美中之間的地緣政治緊張局勢激起了投資人對美國大選投票的關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言