美國大選後的投資機會在哪？ 專家揭2策略

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統大選結果出爐，由川普勝選。合庫AI多重資產基金經理人陳信嘉表示，隨著美總統大選底定，市場情緒回歸檢視經濟基本面及新政府政策方向，目前美國勞動市場並未顯著惡化，景氣軟著陸機率升高，企業獲利預估持續增長，科技業展望仍看好，股市中期向上趨勢不變，另主要國家央行降息，長期而言利率將逐步下滑，整體大環境有利債市表現。因此投資人可趁勢布局科技類多重資產基金，達到攻守兼備效益。

美國近期經濟表現優於市場，不論是亞特蘭大聯準會GDP年率3個月平均、美國GDP季增年率、紐約聯準會周經濟指標、密大消費信心指數等指標，都顯示美國經濟有好轉跡象。

陳信嘉表示，近期市場情緒較為穩定，得益於聯準會降息、對經濟軟著陸前景的帶動，股市轉趨樂觀，成長股又成為主流，近期企業陸續公布財報，多家科技大廠表示短期內只有AI相關應用表現較佳，許多公司未來對增加AI相關的支出，就市場需求前景來看，AI相關長線展望較明確，其他不確定性高。而川普勝出，評估將有利於石化產業、礦業、基礎建設、私人醫療保險、金融、加密貨幣、科技製造等行業。

美國大選後的投資機會在哪？陳信嘉認為，以長線成長大趨勢來看，投資人可多留意AI相關應用如機器人科技、數位經濟（如數位支付與服務、數位內容、數位基礎建設）等趨勢明確的主題都是亮點，另一方面，面對多變的市場情勢，投資人應以股債配置兼具的多重資產型基金來因應，達到兼顧追求獲利機會及降低投資組合波動的好處。