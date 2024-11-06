史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

2024年的美國總統大選，是美國「史上最貴」的總統選舉。競爭空前激烈的共和黨參選人川普和民主黨對手賀錦麗，合計已為競選花費35億美元（約台幣1,130億元）。

根據10月中旬的最後申報資料，兩個政黨透過募款活動、外部組織、政治行動委員會（PAC，是美國從各方籌集政治獻金給予特定候選人的專門組織）等，所籌集的競選款項，高達42億美元。

募款能力賀錦麗陣營勝過川普陣營，賀錦麗陣營獲得的政治獻金逾23億美元，支出19億美元。川普陣營則是獲捐18億美元，花掉了16億美元。分析申報資料發現，近半數支出是用於廣告與媒體，尤其是在決勝關鍵的七大搖擺州投放廣告，兩陣營估計付出15億美元廣告費用。光是在賓州，就砸下逾4億美元，兩人都想要搶下19張選舉人票。

川普募得的政治獻金，有超過1億美元、占支出14%用於他的官司訴訟。其他的開銷就要靠共和黨和諸如馬斯克的超級PAC「美國政治行動委員會」來支應。