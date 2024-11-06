快訊

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

【美國大選即時開票】福斯搶先曝白宮易主！川普奪277票「復仇成功」 發表感言直播中

捷迅總經理孫鋼銀：不管誰當美國總統 物流運輸需求依舊存在

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國總統大選正如火如荼開票當中，捷迅（2643）總經理孫鋼銀表示，不管誰當選美國總統，物流運輸的需求還是存在，貨量不會消失，只是不同的總統當選可能會影響到物流供應鏈的移動，也就是亞洲出貨的地區會跟著關稅變化移轉。

孫鋼銀長期住在加州10多年，也曾居住於德州10多年，觀察這次美國大選，孫鋼銀認為，總統候選人川普日前發表的談話內容非常多，但未來會不會做又是一回事，川普說很多，「很可能什麼事都不會發生」，但也可能發生很多事，難以預測。

儘管川普主張增加關稅，但依據過往經驗，多數廠商已轉移出口地，早早做好風險規避。另一方面，美國的通膨已造成很多的問題，這次川普若要再提高關稅，也不是那麼容易。

美國大選

延伸閱讀

【美國大選即時開票】福斯新聞搶先宣布：川普「復仇成功」 奪277票提前當選

川普贏搖擺州北卡 賀錦麗勝選機率降

美總統大選川普暫領先 搖擺州仍在拉鋸

川普拿下第二個關鍵搖擺州喬治亞：247票領先賀錦麗，川普選情比上次更旺

相關新聞

川普當選美國總統 創見董座束崇萬：要求台積電擴大在美投資可能性高

美國總統大選，共和黨參選人參選人川普今日開票遙遙領先，創見董事長束崇萬受訪時，提出一旦川普再度贏得美國總統大選，成為白宮...

搧風點火的馬斯克：科技巨頭助長美國大選「反民主」亂象？

獨裁者令人討厭，但作為人民領袖的獨裁者則受到人民的崇拜。歷史學家本–吉亞特（Ruth Ben-Ghiat）將獨裁者描述為「強人」，美國海軍研究所的麥特夫斯基（Aleksandar Matovski）教授則是將強人描述為具有超凡魅力的權威，民眾認為他強有力、不妥協和得以不受限制地運用權力恢復秩序、維繫穩定與實現社會正義的人。

美國大選開票中…上海美國商會：無論誰入主白宮 盼美中經貿健康發展

美國總統大選開票工作持續進行，無論誰入主白宮，外界均關注未來中美兩國的經貿關係。上海美國商會會長鄭藝指出，美資企業仍看好...

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

2024年的美國總統大選，是美國「史上最貴」的總統選舉。競爭空前激烈的共和黨參選人川普和民主黨對手賀錦麗，合計已為競選花...

川普當選美國第47屆總統 專家：商用不動產展望樂觀

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，川普從參選以來，一直以「美國利益優先」為前提，美國民眾也期待製造業復甦，因此川普當選後...

川普大選勝算高 伊爾艾朗：新政府未來須在「5大經濟領域」痛下功夫

美國總統及國會選舉結果大致底定，前總統川普有望二進白宮。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。