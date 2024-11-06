捷迅總經理孫鋼銀：不管誰當美國總統 物流運輸需求依舊存在

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

美國總統大選正如火如荼開票當中，捷迅（2643）總經理孫鋼銀表示，不管誰當選美國總統，物流運輸的需求還是存在，貨量不會消失，只是不同的總統當選可能會影響到物流供應鏈的移動，也就是亞洲出貨的地區會跟著關稅變化移轉。

孫鋼銀長期住在加州10多年，也曾居住於德州10多年，觀察這次美國大選，孫鋼銀認為，總統候選人川普日前發表的談話內容非常多，但未來會不會做又是一回事，川普說很多，「很可能什麼事都不會發生」，但也可能發生很多事，難以預測。

儘管川普主張增加關稅，但依據過往經驗，多數廠商已轉移出口地，早早做好風險規避。另一方面，美國的通膨已造成很多的問題，這次川普若要再提高關稅，也不是那麼容易。