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產業衝擊難免 佳世達陳其宏：川普當選全球供應鏈應會加速布局

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
佳世達集團董事長陳其宏。記者王郁倫／攝影
佳世達集團董事長陳其宏。記者王郁倫／攝影

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

川普若當選，產業衝擊難免！佳世達（2352）董事長陳其宏指出，美國大選結果現在看「有點擔心起來」，雖還有搖擺州尚未開出，還有懸念，但結果應該很快出來。

他分析若賀錦麗當選可以延續拜登政策，較為可以預測，川普當選則可以回想疫情前4年，「川普特色就是很敢講，說了就會做」，如美墨圍牆要蓋就蓋，一旦川普當選，全球供應鏈會加速布局，貿易保護跟關稅障礙趨勢影響會非常大。

他表示，川普連原本認為是北美自由貿易關稅協定的墨西哥，都注意到，可能會課稅。大家會擔心半導體的衝擊，過去這幾年，佳世達已做好因應布局，中國大陸蘇州主要基地，2020年也去北越設廠正式量產營運4年，產能隨時可以放大比例，桃園廠區也準備完善。對於G1、G2地緣政治效應，佳世達可以應付產生的衝擊。

展望2025年，他認為關鍵字是「軟」，原因是：一，全球經濟應該是軟著陸，已經連續兩年經濟趨緩，明年會觸底；二，AI是熱門議題，算力提升及大數據資料探勘都變得重要；三，演算法變得重要。

他十分擔心台灣軟體產業，過去發展算是乏善可陳，專注硬體發展，但印度是吃軟不吃硬，他親自去看過是跟台灣不一樣的世界，台灣對一套軟體的價值真正會估算的也不多。台灣要意識軟體的落後，要急起直追，但最後競爭發揮最大智慧的是軟體，政府應該對加強對軟體的尊重跟投入。

美國大選

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