路透：無論誰當選美總統 中國將迎來更多競爭

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路透社報導，無論川普或賀錦麗當選美國總統，中國都已準備好未來4年兩國在貿易、科技及國安方面的激烈競爭。川普可能會對中國加徵關稅，但也願意在台灣議題及貿易與中國進行交易。賀錦麗可能會延續拜登在中國相關議題與盟友合作的方針。

路透社5日報導，北京的策略師認為，若共和黨候選人川普（Donald Trump）當選，可能對中國加徵關稅，但他也可能出於實用主義，願意在台灣議題及貿易上與中國達成共識。

若民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，北京會預期她延續現任美國總統拜登在中國相關議題與盟友合作的方針。

以北京為基地的全球化智庫（Center for China andGlobalization）創辦人王輝耀（Huiyao Wang）表示，無論誰當選美國總統，美中的結構性緊張關係都是不可否認的現實，而且是美國兩黨的廣泛共識。

「外交事務」（Foreign Affairs）此前刊登北京學者王緝思等人的文章，指出無論是川普或賀錦麗當選，他們的對中政策可能在戰略上都是一致的，兩人都會為中國帶來挑戰和不利，但也不大可能想與中國出現重大衝突或切斷所有經濟及社會接觸。也因為這樣，北京對誰當選都沒有明顯喜好。

報導提到，川普與賀錦麗對中政策的最大分別是貿易方面，川普曾指會對中國進口商品加徵60%關稅，並結束中國最惠國的貿易地位。

路透社訪問了多名中國生產商，表示若加徵關稅會擾亂供應鏈，進一步減低利潤，損害就業、投資和本已疲軟的經濟成長。即使工廠搬遷到其他地方，貿易戰也會提高生產成本和美國消費者物價。

川普的貿易顧問萊特海澤（Robert Lighthizer）曾揚言在美中經濟關係中，採取戰略脫鉤的方式。上海復旦大學國際問題研究所教授趙明昊（Zhao Minghao）表示，這意味著美國會大幅減少對中國的依賴，及美國對中的經濟聯繫。

另一方面，拜登政府審視並延續川普此前擔任總統期間首次對中國徵收的關稅，賀錦麗預期會維持相關措施，對價值數千億美元的中國進口商品徵收關稅。美國此前也對一些被指屬中國產能過剩的進口商品，如電動車加徵了關稅。

在東亞聯盟方面，雖然川普不信任北約及不想與西方盟國合作，但過去數十年建立的東亞聯盟可能在他當選後會延續下去，這包括「四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以及美國與日本、韓國及菲律賓的三邊關係。

中國人民大學國際關係學院教授刁大明（DiaoDaming)表示，即使川普不願意與盟友合作，拜登政府在亞太地區建立的多個「小多邊」框架也可能繼續下去。

作為現任美國副總統，賀錦麗在亞洲與日本、菲律賓和越南等對中國崛起持謹慎態度的領導人建立了關係，旨在建立聯盟來阻止中國在該地區的強勢姿態。

川普曾表示，台灣應該向美國支付保護費，而且台灣已經搶走了美國的半導體業務。

川普接受華爾街日報採訪時，被問到是否會動用軍事力量對抗中國對台灣的封鎖時，他說不需要，因為中國國家主席習近平尊重他。但他又提到，若中國「進入」台灣，將對中國徵收額外關稅。

北京學者王緝思等人在「外交事務」的文章中提到，川普可能試圖利用台灣議題作為討價還價的籌碼，在其他地方獲得好處，例如提出限制台灣的行為，以換取北京在貿易上的妥協。

文章表示，但中國「極不可能」同意這樣的協議，川普的外交政策顧問也可能會反對。