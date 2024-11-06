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美選民調又失準？紐時：選前民調接近 本來就未必投票結果接近

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
紐約時報今年在選前即有報導多次提醒，民調打成平手不表示投票結果一定很接近。圖為選民5日在紐約市皇后區投票。法新社
紐約時報今年在選前即有報導多次提醒，民調打成平手不表示投票結果一定很接近。圖為選民5日在紐約市皇后區投票。法新社

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美國總統大選仍在開票中，選前多家民調說兩候選人勢均力敵，但目前開票結果明顯川普優於賀錦麗，截至台灣時間今日14時，川普只要在賓州、密西根州及威斯康辛州三州中拿下任何一州，即幾乎穩贏。各家民調重演了2016年大失準嗎？當年多數民調稱希拉蕊．柯林頓領先，但最後由川普入主白宮。紐約時報在選前即有報導多次提醒，民調打成平手不表示投票結果一定很接近。

紐時說，以下兩件事都是真的：一是民調顯示賀錦麗和川普支持率極為接近，二是民調接近未必表示最終投票結果接近。

這感覺起來可能有違直覺，事實是，民調接近時，只因一個正常的民調誤差，就可能出現其中一位候選人大勝，特別是在選舉人票。

紐時首席政治分析家柯恩（Nate Cohn）過去幾周的報導中，經常提到這一點。這一點值得一說再說，因為在眾人預期投票結果只有些微差距的情況下，出現某個候選人一面倒大勝情況，可能引發人們不信任民調，且不信任選舉程序。

馬里斯特學院（Marist College）民意研究所所長米林戈夫（Lee Miringoff）說，美國總統大選的確有可能出現「兩候選人普選票數接近，但其中一人選舉人票超過315張」情況，或是普選票數僅差距5%，那以本屆大選標準而言已堪稱「壓倒性勝利」，但今年沒有人使用這個詞。

美國總統候選人必須取得270張選舉人票，才能坐上白宮寶座。

追蹤美國大選民調的538網站分析，自1998年以來，美國總統、參眾議員、州長選舉的民調，與最終得票結果平均相差6個百分點。但在2022年的期中選舉中，這項平均差距為4.8個百分點，使那次民調成為過去四分之一世紀以來最準的一次。

538網站早在選前就說，今年民調無論是朝哪個候選方向出現4.8個百分點的誤差，贏的那一方就是大勝。換句話說，無論是賀錦麗拿319張選舉人票、川普拿219張，或是川普312、賀錦麗226，這都是可能的。

紐時指出，選前民調存在一定程度的誤差，這有部分原因是民調程序本身所致，但主要是因為民調必須猜測哪些人實際會去投票，以便掌握相當的人口樣本。其他非政治議題的民意調查無需面對這項挑戰。

皮尤研究中心資深調查顧問基特（Scott Keeter）說，由於民調機構預測投票率的工具相當有限，只限於受訪者自稱的投票意向、對選舉的興趣、對選舉結果重要性的認知、過去的投票率等，如果這些工具在某次選舉中沒多大用處，那麼民調機構就可能再犯相同的錯誤。

而如果民調的偏差即使很小，但偏差的 「方向」相同，即都低估了兩候選人中的一人，這可能意謂搖擺州會像骨牌一樣倒向其中一人。

紐時說，瞭解到這些可能性都在正常民調誤差範圍內，當大選結果出爐時，或將有助於減少震盪。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

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