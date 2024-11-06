盤點5大激烈美選 紐約、加州曾為搖擺州

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

2024年美國大選結果難預料，但過去不是沒有先例！1824年由於沒有候選人獲得絕對多數，還由眾議院決定由小亞當斯當選；1884年，目前是民主黨穩定選區的紐約州曾是搖擺州；1916年的威爾遜總統則是以加州贏得總統選舉；最後則是2000年總統選舉，在最高法院裁定小布希拿下佛羅里達州下，高爾敗選。

同黨有4人相爭

根據《半島電視台》報導，美國大選正如火如荼開票中，總統大位獎落誰家猶未可知。其實美國歷史上也曾有5次與此次選舉類似的激烈選舉。1824年，美國4位總統候選人都來自「民主共和黨」，包括小亞當斯、克雷、傑克森與克勞佛等人，當時在美國28個州他們分別拿下84、37、41與99票，克雷首先被淘汰。

但在最終輪投票，克雷不投給所屬州的傑克森而是亞當斯，讓亞當斯得以當選，即使傑克森下一任當選總統，仍對克雷充滿怒氣：1876年，美國南方在黑人計票爭議下（當時對黑人選舉權仍有爭議），由國會介入，共和黨總統海斯以185票贏過民主黨蒂爾頓的184票，蒂爾頓雖然贏得多數選票但仍敗選。

加州曾是搖擺州

1884年，民主黨的克里夫蘭以紐約的36票選舉人票打敗共和黨的布雷恩，雙方選票僅差1047票，由於選前克里夫蘭強調打貪，自己卻出現醜聞，差點輸掉選舉；1916年，加州僅有13張選舉人團票，且還是搖擺州，但因為當地共和黨參議員競選時出現分裂，讓威爾遜漁翁得利，以3千多票的些微優勢拿下加州，並當選總統。

《多元》提到，最知名的就是2000年的民主黨高爾與共和黨小布希之爭，高爾的普選票雖然贏過布希，但因為在佛羅里達州的差距過小，在重新計票下，最終最高法院裁定小布希獲勝。美國的特殊選舉制度，讓獲得普選票最多次的人不見得能當選，若選舉人團票有爭議，則多由國會或最高法院協助決定人選。

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