輸掉賓州仍能入主白宮的勝利方程式 賀錦麗與川普都握有

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統大選流傳「得賓州者得天下」的說法，指的是7個搖擺州裡面，賓州的19張選舉人票影響力最大。在川普拿下搖擺州之一的北卡之後，川普和賀錦麗仍有輸掉賓州仍得天下的方式，只是通往白宮之路頓時變窄。

假如賀錦麗拿下賓州，川普仍有5種勝利方程式，可以送他進白宮。如果是川普贏得賓州，賀錦麗也不是完全無望，只是勝選方程式剩下3種，不管哪一種，喬治亞州和密西根州她都必須贏。麻煩的是暫時計票結果顯示，川普在喬治亞州領先。

本屆大選的一個投票趨勢是白人選民顯著增加，尤其是沒上大學的白人。年輕人和拉丁裔選民投票人數下降。增加最多的是65歲及以上的年齡層，這幾項變化，對川普更有利，因為他本來就主攻老白男和沒受過大學教育的白人男性。

民主黨的強項在於拉丁裔、30歲以下的年輕人、女性。這幾個族群，投票率不如預期，對賀錦麗幫助有限。