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川普如何贏得北卡？三分之一選民住農村 川普選三次都獲力挺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
北卡羅萊那州一名男子在海倫颶風造成破壞而設於帳篷內的臨時投票站投票。路透
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根據美聯社，川普贏得北卡羅萊那州的16張選舉人票。川普競選陣營先前就將這個人口快速成長的南部戰場州視為不能輸之地。

北卡在川普前三次競選時都投給他，贏並不意外，輸才糟。即使該州的選民數呈爆炸性增長，人口組成更年輕也更多元化，且賀錦麗在此投資大量資源，寄望羅里（Raleigh）和夏洛特（Charlotte）等大城市的高投票率能幫她翻轉該州，結果還是沒能如願。

北卡有大約三分之一的選民住在農村地區，以及一些快速增長的郊區和外圍郡縣，較為右傾，而且共和黨確保了農村社區在內的強勁投票率。

共和黨上次在北卡失利是16年前的事，歐巴馬2008年以0.32%的微小差距險勝。歐巴馬和卡特是過去50年來唯一在該州贏得勝利的民主黨人。

川普在北卡也曾遭遇不少批評聲浪，因他不僅散布了有關聯邦政府和州政府應對颶風海倫的錯誤訊息（海倫肆虐北卡的西部地區，造成洪水和土石流，導致100多人死亡），還謊稱救災資金被挪用去安置無證移民，同時，在沒有證據的情況下，暗示民主黨人不熱衷協助保守派居民。但他最終還是展現了「刀槍不入」的實力。

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