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選情並未出現爆冷 賀錦麗能否堅守傳統票倉「藍牆」成關鍵

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
亞利桑那州對賀錦麗有非贏不可的壓力。歐新社
亞利桑那州對賀錦麗有非贏不可的壓力。歐新社

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統大選初步開票結果顯示川普取得領先，截至台灣時間中午12點，川普獲得214張選舉人票，賀錦麗獲得179張。川普守下共和黨基本盤，像是印地安那、肯塔基、阿拉巴馬。賀錦麗也守住麻州、康乃狄克、馬里蘭等民主黨傳統票倉。川普另外拿下佛羅里達與愛荷華。但是所謂的關鍵搖擺州（key battlegrounds），目前選情仍處於混沌狀態。

華爾街日報報導，開票至今，尚未出現翻盤的例子，川普開高，注意力現在轉往民主黨票倉的幾個州，就是所謂的「藍牆」（Blue Wall），看看是否會被川普推倒。

選情暫時陷入膠著。美聯社剛剛宣布川普贏下七個搖擺州之一北卡羅來納州。川普在喬治亞州選情也看好，代表賀錦麗必須拿下密西根、威斯康辛和重中之重的賓州，才能當選總統。

川普競選總部的氣氛，據幕僚形容，以從「審慎樂觀」提高到「樂觀」。賀錦麗總部則出現焦慮感。

美國大選

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