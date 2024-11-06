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爭奪有色人種選票 賀錦麗領先川普但幅度不大

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普10月22日找拉丁裔社群領袖開會拉票。法新社
川普10月22日找拉丁裔社群領袖開會拉票。法新社

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

美國總統拜登2020擊敗川普，拉丁裔與非裔選民扮演重要角色，可這些票能否轉移到賀錦麗身上？

根據NBC的出口民調，在拉丁裔選民方面，賀錦麗以53%領先川普的45%，拜登以59%遠超川普的36%。賀錦麗失分較少的是拉丁裔女性，對川普享有25個百分點的領先優勢，但仍不如拜登2020年的39個百分點。這對民主黨是一大警訊。

好消息是賀錦麗在爭取白人選民方面，表現優於拜登。她最後衝刺的目標是非裔選民，所以請出前總統歐巴馬伉儷加強火力輔選，並且採取挨家挨戶登門拜訪的策略，確定票票入匭。競選總部在投票日當晚的內部民調顯示，催票成績不惡。

賀錦麗的黑人得票率高達87%，川普為11%，川普在黑人男性的得票率較高，有19%，跟2020年一樣。黑人女性對川普更不捧場，支持率從2020年的9%跌到本屆的6%。賀錦麗享有93%的支持率。

美國大選

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