印度外長：美國無論誰勝選 孤立主義更甚以往

‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，無論誰成為美國下一任總統，孤立主義傾向將更甚以往。

路透社報導，美國選民仍在投票選出新總統之際，蘇杰生在澳洲坎培拉的一場活動中表示，這場大選不太可能扭轉他所稱的美國政策長期趨勢。

蘇杰生說：「也許從歐巴馬（Barack Obama）開始，美國就已對其全球承諾變得更為謹慎。」他提到美國在拜登總統任內不情願派軍，並且從阿富汗撤軍。

蘇杰生在與澳洲與紐西蘭外長的小組討論中表示：「川普總統在這方面的表達可能會更清楚而直接。」

但蘇杰生也說，重要的是要從全國範圍，而非現任政府的意識形態去思考。「如果我們是真正在分析（美國），我認為我們必須做好準備，美國可能不會持續早期那種主導與寬大的態度。」

儘管如此，蘇杰生昨天已表示印度與美國的關係，未來只會成長。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，「保護主義日益盛行」，「我們曾試圖打造的世界正在變化，我們必須做出反應並隨之改變。」