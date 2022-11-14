民主黨保參院 拜登躲過完全跛腳

美國內華達州聯邦參議員席次十二日確定由民主黨馬斯多拿下，這個關鍵席次讓民主黨在參院掌握至少五十席，保住參院多數黨地位；眾院仍在計票，但預測共和黨將掌控眾院。

執政黨期中選舉 廿年最佳表現

民主黨續掌參院且在眾院損失有限，堪稱執政黨廿年來在期中選舉的最佳表現。正在柬埔寨參加峰會的美國總統拜登表示「非常欣慰」，並稱參院選情顯示民主黨候選人的素質獲得認同。

民主黨領袖、參議員舒默十二日表示，民主黨的勝利顯示美國人民拒絕共和黨的「暴力語言」。

內華達州參議員選舉約一百萬張選票開出超過九成五後，美聯社判定民主黨參議員凱薩琳．馬斯多以五千票之差擊敗前總統川普背書的共和黨挑戰者賴克紹，連任成功，為民主黨取得參院第五十個席位。由於剩下待計票為民主黨占優勢的通訊投票，美聯社因此認定馬斯多勝選。

賴克紹推文表示，儘管今年稍早曾訂出必要時的選舉訴訟策略，但他可能不會提出舞弊指控；稍早他承認馬斯多的票數可能「超越我們」，並已答謝支持者。

共和黨目前在參院掌握四十九席，剩下喬治亞州最後一席因兩名領先的候選人得票率都未過半，依該州規定將在十二月六日舉行決選才能確定勝負。即使共和黨拿下這一席讓兩黨在參院各擁五十席，民主黨也能在投票平手時藉副總統賀錦麗的一票打破僵局，取得多數優勢。

共和黨眾院過半 優勢不如預期

至於四三五席的眾議院，目前共和黨仍以二一一席對二○四席領先，共和黨預料應能過半，但優勢遠不如選前預期。

即使共和黨最終掌握眾院，民主黨續掌參院對拜登而言仍彌足珍貴，讓他剩餘任期不會完全跛腳。美國參議院與眾議院有很多相同的立法權力，但參院具有一些特殊權力，如准駁總統提名的最高法院大法官、聯邦法院法官及行政機構重要職位人選。未來兩年，拜登提名的這些人事案可望在參院順利過關，不致發生歐巴馬總統時代提名大法官遭參院擱置杯葛的情況。

另外，當國會須通過維持聯邦政府運作的經費法案時，參院民主黨將可為行政部門護航。不過，未來共和黨控制的眾院肯定會以威脅讓政府關門、潛在災難性債務違約作為與民主黨討價還價籌碼。