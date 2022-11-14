美國民主黨在參議院保住了多數派地位

（德國之聲中文網）經過多日的膠著狀態之後，內華達州的選舉終於塵埃落定了：民主黨籍參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）保住了她的議席。其競選對手、受特朗普支持的共和黨政治家拉克薩爾特（Adam Laxalt）則敗下陣來。

內華達州的計票工作持續了較長時間，一方面是因為民主共和兩黨的競選對手旗鼓相當，一時間難分勝負。另一方面，該州選舉法的特殊規定也使得計票結果遲遲無法公布。

至此，拜登總統所屬的民主黨將在參議院總共一百個議席中至少擁有50個席位。如果表決出現僵局，兼任參議院議長的副總統哈裡斯的一票就將擁有定奪權。

佐治亞州的選舉尚無結果。該州將在12月6日舉行第二輪投票，決定民主黨參議員瓦諾克（Raphael Warnock）和共和黨挑戰者瓦爾克（ Herschel Walker）之間的勝負。

預判失誤

周二舉行的國會選舉，將重新選出眾議院全部435個議席以及參議院中的三分之一議席。除此之外，一些聯邦州還將選舉新的州長。

選前進行的預測普遍認為，共和黨將大獲全勝，而民主黨則將蒙受慘敗。然而實際選舉結果卻是另外一番情景。民主黨的支持率遠遠超出預期。

誰將贏得眾議院的多數，目前尚無法定論。部分計票工作仍在繼續，目前共和黨處於領先狀態。一旦共和黨贏得眾議院多數地位，他們將可以隨意否決法律草案，這樣一來，任期尚有兩年的拜登總統施政將變得極為困難。

（美聯社、德新社、路透社、法新社）

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