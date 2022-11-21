埃及COP27氣候峰會 會出了什麼結果？

剛剛結束的聯合國COP27氣候峰會上，不僅召集了全球各國領導人參加，商界領袖也提出了各種建議。全球近200個國家就全球氣候變化行動的未來，進行了談判。此次在埃及度假勝地沙姆沙伊赫舉行的為期兩周的COP27峰會，究竟達成了哪些實質性結果呢？我們來一一總結。

為“氣候正義”提供資金

經過富有國家政府多年的抵制，各國首次同意設立一個基金，向因氣候導致的風暴、洪水、干旱和野火，而遭受“損失和損害”的發展中國家提供賠付。

盡管這是會談中最突出的成功，但可能需要幾年的時間來敲定基金運作的細節，包括如何分配資金，以及哪些國家可能有資格獲得賠付。

化石燃料流

COP27的最終協議招致了某些方面的批評，因為它沒有采取更多措施來控制破壞氣候的排放，包括制定更雄心勃勃的國家目標和減少煤炭、石油和天然氣等化石燃料的使用。

雖然協議文本要求努力，並逐步減少使用有增無減的煤電和淘汰低效的化石燃料補貼，但一些國家已經推動淘汰，或至少逐步減少各類化石燃料的使用。

然而，從開幕式的演講到最後協議的簽署，近期使用化石燃料的做法依然得到了肯定。

阿拉伯聯合酋長國總統阿勒納哈揚，是明年COP28氣候峰會的東道主。他表示他的國家將繼續提供石油和天然氣，“只要世界有需要”。

石油公司的首席執行官們在今年的峰會上出席了會議，而在COP26會議上他們被推到了邊緣。天然氣公司的負責人仍將自己標榜為氣候保護的冠軍，盡管它們在美國曾因這種說法而面臨訴訟。

同時，非洲一些電力匱乏的國家主張，他們有權開發其天然氣儲備，即使他們面臨干旱等日益嚴重的氣候影響。

而圍繞去年格拉斯哥峰會發起的化石燃料淘汰俱樂部，在今年烏克蘭戰爭導致的能源危機中，正在努力招募新成員。

“巴西回來了”

剛剛重新上任巴西總統的盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在COP27峰會期間宣布“巴西回來了”，並發誓將於2025年在亞馬遜地區舉辦COP30會議，受到了群眾的熱烈歡迎。

此次是這位左派總統上個月在巴西總統選舉中，戰勝了右翼總統博爾索納羅後首次出國訪問。法新社在報道中指出，後者導致了對巴西熱帶雨林日益嚴重的破壞，並拒絕舉行原計劃在該國舉行的2019年氣候峰會。

周一，巴西還與印度尼西亞和剛果民主共和國一起，發起了一個在森林保護方面進行合作的伙伴關系。這個三邊聯盟的談判經過了十年的斷斷續續的談判，甚至在這些國家的國家森林政策和領導層發生變化的情況下仍在繼續，預計他們將迫使富有國家為森林保護付費。

美國和中國關系重燃

氣候會談成功的一個關鍵先兆，發生在遠離紅海的地方。

在COP27締約方會議進入第二周時，中國國家主席習近平和美國總統拜登，在印度尼西亞舉行了20國集團（G20）會議，世界上兩個最大的溫室氣體排放國的首腦同意，在由於幾個月的中斷後重新開始氣候變化方面的合作。北京在8月暫停了會談，以示對美國眾議院議長南希-佩洛西訪台的憤怒。

中國最高氣候談判代表解振華此前曾告訴記者，與美國同行和“25年的親密朋友”約翰-克裡（John Kerry）的非正式對話仍在繼續。

超級大國之間的合作是應對全球變暖的關鍵，並在過去的聯合國氣候會議上取得了突破，特別是具有裡程碑意義的2015年《巴黎協定》。

“氣候危機從根本上說是一個全球問題，而不是一個雙邊問題”，克裡在一份聲明中說。“美國和中國應該能夠共同加快進展，不僅是為了我們，也是為了子孫後代”。

“所有國家都與中國在這關鍵的十年中做出的選擇有關系......。我們都希望，中國將履行其全球責任”，這位前美國國務卿表示。解振華則將他與克裡的會談描述為：“非常坦誠、友好、積極、正面、很有建設性的。”

解振華向中國官媒中央電視台表示，已經和美方商定在這次大會結束之後，繼續開展正式的磋商，甚至還要進行面對面的磋商。但針對此次磋商的結果，解振華表示“現在只能說很有建設性，但是最後的結果，待我們正式磋商之後會向各方公布。”

法新社報道稱，解振華也強調了與西方國家之間揮之不去的分歧，拒絕了中國不應再被視為發展中國家的觀點，盡管它現在是世界第二大經濟體。

這種地位上的區別是關鍵。根據1992年聯合國氣候條約的基本條款，發達國家應該在財政上幫助發展中國家進行能源轉型，並努力建立抵御氣候影響的能力。

這個問題同時也是COP27會議上，關於建立“損失和損害”(loss and damage)基金，以補償已經受到全球變暖影響的貧窮國家的爭議性辯論核心。

數十億的私人資金（但不是數萬億......）

金融界未能提供足夠的資金，來幫助各國減少碳排放、並使其經濟適應全球變暖所帶來的變化，然而COP27會談表明變化即將到來。

在可能釋放更多現金的步驟中，有一項計劃是改革主要的公共貸款機構，如世界銀行，以便它們能夠承擔更多的風險和發放更多貸款。通過這樣，各國希望更多的私人投資者能夠加入進來。

會談中達成的協議也給人們帶來了加快行動的希望，其中最主要的是美國和日本等國家與私人投資者之間達成的裡程碑式的協議，以幫助印度尼西亞更快地從燃煤發電中轉移出來。

克裡稱，關於幫助脆弱國家應對全球變暖的破壞性影響的裡程碑式資金協議，是會議的“主要成果之一”。他在峰會期間被檢測出對Covid-19呈陽性反應，並在周日談判結束時進行了自我隔離。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】