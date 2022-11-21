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峰會現場直擊／協議多國有遺憾 「還有更多事要做」
第廿七屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ27）決議中雖然正式寫入「損失與損害」，為氣候正義立下里程碑，但未包含淘汰或削減化石燃料，讓許多國家感到失望。
全球控制升溫的目標，也一度在ＣＯＰ27的談判中開倒車。根據ＩＰＣＣ的建議，全球升溫目標應控制在攝氏一點五度內，若超過一點五度，旱災、森林大火、水災和糧食短缺的情形會更加嚴重且頻繁。
不過，部分國家在今年談判中要求將升溫目標放寬到攝氏二度，歐盟在談判中強硬表示，若取消一點五度的目標，將離席抗議。ＣＯＰ27最終保留控制全球升溫一點五度的防線。
ＣＯＰ27協議出爐後，各方雖肯定決議設立損失與損害基金，但仍有許多不足之處。
法國能源部長帕妮兒魯納歇表示遺憾，認為協議雖有進展，但在減少溫室氣體排放跟廢除石化燃料議題上缺乏野心。
德國外交部長貝爾伯克也形容協議結果兼具「希望和沮喪」，雖在氣候正義取得突破，但延宕已久的減排和廢除化石燃料措施被阻止。她說，世界痛失控制升溫不超過一點五度的寶貴時間。
英國首相蘇納克還發表聲明指出，歡迎這項決議，但也表示還有更多要做的事。
然而損失與損害基金如何運作？細節仍不明朗。決議未提基金何時開始運作，以及如何籌措這筆資金。決議提到要設立相關「委員會」，確定執行細節，但沒有設定具體時程表。
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