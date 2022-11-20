氣候變遷基金爭議多 延至明年決定

COP27落幕，敲定設立「氣候災害基金」，但基金仍有諸多爭議，將成立「過渡委員會」，推遲到明年再做決定！爭議包括新加坡與沙烏地阿拉伯等新興經濟體也應該提供資金，如何運用氣候災害基金、金源的來源與是否敲定具體時程，都將在明年才會決定。

將成立氣候災難基金

《CNN》報導，根據與會的非政府組織表示，COP27已在會議上達成協議，為容易受到氣候災害影響的國家成立「氣候損害基金」。美國高級官員也指出，該基金會專注在採取哪些措施來支援氣候損害，並不會強調氣候災害的責任歸屬或法律規範。

《BBC》報導，在氣候災損基金上已經有共識，但COP27仍有化石燃料、減碳目標等議題要討論，完整的COP27協議還需要2百多個國家首肯才能通過，加上哪些國家可以獲得氣候災難基金的援助，仍有爭議。因此，原本要於18日落幕的COP27更延後到20日晚間才會結束。

中國、中東也該捐款

歐盟就指出，並非所有的開發中國家都需要接受氣候災害基金的援助，所有經濟發展穩定的國家，都應該要向基金捐款，包括中國、沙特阿拉伯和新加坡等較大的新興經濟體。此舉等於是挑戰了聯合國對發展中國家的定義。

氣候人士雖樂見氣候災難基金的建立，但卻認為初步草案並不完美。如非洲世界資源研究所學者希南就表示，目前草案細節都還沒出爐，更無法保證建立基金的確切時間。

過渡委員會再討論

但關於這些氣候災害基金最具爭議的部份，將推遲到明年再做決定，會成立一個「過渡委員會」將提出建議，供各國在2023年的「聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議」(COP28)上通過。



為期兩周的COP27峰會中，發展中國家要求成立氣候災害基金，但美國、英國、歐盟和瑞士要求重新討論協議草案，以原訂18日閉幕的大會，致延後至20日閉幕。

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