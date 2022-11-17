COP27聚焦／埃及人憂季節失序家園恐消失 氣候遊行限縮在大會場內

COP27在埃及舉辦，當地民眾也是氣候變遷下的受害者，埃及近年來季節失序，夏天熱浪侵襲，冬天則是出現1度的歷史低溫，這些都是過去30年沒有的情況，而這次有包括台灣、日本等，各國青年氣候團體與會，希望來COP大會，帶回國際會議的討論與協商進程，喚起國民對於氣候變遷的危機意識。聯合報/願景工程與TVBS共同製播系列報導，來看採訪團隊在埃及的第一手畫面。

氣候變遷影響加劇，全球各地極端氣候災變頻傳，COP27峰會所在地埃及，面臨季節失序，夏天遭遇熱浪襲擊，冬天出現1度的歷史低溫。埃及人擔憂氣候變遷，家園恐怕在不久的未來消失，當地孩童也有危機意識，拯救地球從自己做起，做好回收不要常使用一次性塑膠。

這屆氣候大會，除了各國領袖代表，會場還有不少各國青年與會交流，他們也被視為改變的力量。日本青年氣候團體成員Haruki Yamamoto表示日本的青年，危機意識感受還不足，希望以分享意見的方式，去提升日本青年對氣候變遷的危機意識。台灣青年氣候聯盟代表團團長張睿晴認為這次重要的議題就是調適，跟損失與損害的部分，希望能夠藉由這樣子會議的場合協商，讓我們台灣能夠通過更好的氣候政策，來處理氣候變遷的議題。以主辦國埃及為首的開發中國家，希望碳排大國能夠兌現，過去氣候融資的承諾，不過要從富國口袋中拿出錢來資助，不只學者看法保留，青年們也只能再三呼籲氣候正義。

這屆氣候峰會還有一個改變，例行的公民示威活動，今年沒有出現警民衝突、意外和平，原來遊行隊伍走在聯合國的管制範圍內，甚至被限縮在兩線道寬的路上示威，被比喻為「鳥籠式的遊行」，是氣候峰會有史以來第一次。

聯合報記者林雍琁：「這次的遊行是只有，整個大會當中的參與者才可以參加，也就是當地人沒有辦法參加，遊客也沒有辦法參加，因此有一些權利還有表達訴求的機會，就被限縮掉了。」雖然只能在會場內發聲，公民團體仍然把握機會提出訴求，希望全球領導人正視氣候正義、氣候賠償、人權、反戰，實踐行動，不要讓氣候承諾淪為空談。