快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合國官員：保護珊瑚礁 就是保護人類環保親善大使艾麗高登 籲領導人正視升溫危機、挹注資金

聯合報／ 記者蘇彥誠／夏姆錫克報導
珊瑚礁漸白 埃及紅海擁有獨特的珊瑚礁群，每年吸引大批潛水客，但極端氣候與過多觀光客已讓珊瑚出現白化現象。記者林雍琁／攝影
珊瑚礁漸白 埃及紅海擁有獨特的珊瑚礁群，每年吸引大批潛水客，但極端氣候與過多觀光客已讓珊瑚出現白化現象。記者林雍琁／攝影

聯合國環境署與非營利組織海洋機構十六日在聯合國第廿七屆氣候峰會（ＣＯＰ27）會場合辦論壇，主題是「為珊瑚礁尋找希望」，聯合國環境署親善大使、英國歌手艾麗高登談到她近期在紅海目睹的壯麗珊瑚礁及潛藏的生態危機，有感而發說：「如果我們在珊瑚礁保育失敗了，人類也就失敗了」。

聯合國環境署執行董事安德森則將海洋生態系稱為「藍色奇蹟」，如果人類願意保護海洋物種、保護珊瑚礁，那就是保護自己，「當風暴來襲，這些（物種）保護我們免於傷害，這是生態系為我們所做的貢獻」。

艾麗高登表示，聯合國政府間氣候變遷專門委員會已經指出，當地球升溫超過攝氏一點五度，全球將失去七至九成的珊瑚礁，珊瑚礁孕育成千上萬海洋物種，對地球生態平衡扮演關鍵角色，「我們現在所做的決定，影響甚大」。

艾麗高登呼籲全球領導人須重視全球珊瑚礁生態的珍貴，並且挹注資金，「我們投資自然，受益的就是人類自己」。

耐力游泳運動員皮尤也到論壇上談及他十月間的倡議運動，十六天內游越紅海、從沙烏地阿拉伯到埃及胡爾加達。

「當我第一次在這裡游泳，珊瑚礁是難以置信地美麗；下一次回來時，珊瑚卻死了」。皮尤籲請各國領導人把頭放進水裡，看看如果人類不採取急迫的行動，將會失去什麼樣的生態。

「我研究這主題超過廿年，過去談論的珊瑚白化、氣候變遷衝擊，現在已經成為事實」。埃及環團胡爾加達環境保育協會學者哈納菲指出，紅海珊瑚礁因過度捕撈及觀光活動已受損。

胡爾加達環境保育協會盤查了紅海地區的潛水點，進行人數管理，並引導潛水客到環境衝擊較低的地點。「我們必須保持樂觀，如果失去信心，（健康的）環境就會消失」。胡爾加達環境保育協會執行主任法李德指出，他們透過積極行動，已經在永續漁業和永續旅遊取得一定成果，期待更多人加入行動。

聯合國環境署生態司司長加德納指出，全球社會應該用系統性的思考看待海洋保育，生態系統提供人類無數資源，「我們可為下一代做的，就是確保有充足糧食、健康環境，這就是維護生態系統的重要性」。

珊瑚 聯合國 氣候變遷 風暴 COP27

延伸閱讀

匈牙利動能黨 挺台參與聯合國氣候談判

新華社：聯合國秘書長會習 稱支持一個中國原則

COP27直擊／歌手艾麗高登：珊瑚保育失敗，人類就失敗

臺銀獲「2022第十五屆TCSA台灣企業永續獎」兩大獎肯定

相關新聞

COP27直擊／德州「矽丘」市長 讚台積電效益與城市淨零

聯合國第27屆氣候峰會昨舉辦一場周邊會議，美國德州科技重鎮奧斯汀的市長阿德勒（Stephen Adler）出席，討論「實...

台達首度於COP27談判區舉辦行動倡議座談

台達（2308）參與埃及召開的第27屆《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會（COP27），台達舉辦「周邊會議（Side ...

台達珊瑚試管嬰兒 成會場焦點

為復育珊瑚，沙烏地阿拉伯正在做益生菌研究，讓珊瑚有好的抗體，白化後不容易死亡；台灣則是為珊瑚做「試管嬰兒」，保育「耐熱種...

COP27直擊／台達與國際專家交流 談珊瑚復育的台灣經驗

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正在埃及夏姆錫克召開，台達電16日在會場內舉辦珊瑚復育座談，與國內外專家一起探討珊瑚...

聯合國官員：保護珊瑚礁 就是保護人類環保親善大使艾麗高登 籲領導人正視升溫危機、挹注資金

聯合國環境署與非營利組織海洋機構十六日在聯合國第廿七屆氣候峰會（ＣＯＰ27）會場合辦論壇，主題是「為珊瑚礁尋找希望」，聯...

COP27直擊／歌手艾麗高登：珊瑚保育失敗，人類就失敗

聯合國環境署與非營利組織海洋機構（The Ocean Agency）16日在COP27會場合辦論壇，主題是「為珊瑚礁尋找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。