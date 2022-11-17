聯合國官員：保護珊瑚礁 就是保護人類環保親善大使艾麗高登 籲領導人正視升溫危機、挹注資金

聯合國環境署與非營利組織海洋機構十六日在聯合國第廿七屆氣候峰會（ＣＯＰ27）會場合辦論壇，主題是「為珊瑚礁尋找希望」，聯合國環境署親善大使、英國歌手艾麗高登談到她近期在紅海目睹的壯麗珊瑚礁及潛藏的生態危機，有感而發說：「如果我們在珊瑚礁保育失敗了，人類也就失敗了」。

聯合國環境署執行董事安德森則將海洋生態系稱為「藍色奇蹟」，如果人類願意保護海洋物種、保護珊瑚礁，那就是保護自己，「當風暴來襲，這些（物種）保護我們免於傷害，這是生態系為我們所做的貢獻」。

艾麗高登表示，聯合國政府間氣候變遷專門委員會已經指出，當地球升溫超過攝氏一點五度，全球將失去七至九成的珊瑚礁，珊瑚礁孕育成千上萬海洋物種，對地球生態平衡扮演關鍵角色，「我們現在所做的決定，影響甚大」。

艾麗高登呼籲全球領導人須重視全球珊瑚礁生態的珍貴，並且挹注資金，「我們投資自然，受益的就是人類自己」。

耐力游泳運動員皮尤也到論壇上談及他十月間的倡議運動，十六天內游越紅海、從沙烏地阿拉伯到埃及胡爾加達。

「當我第一次在這裡游泳，珊瑚礁是難以置信地美麗；下一次回來時，珊瑚卻死了」。皮尤籲請各國領導人把頭放進水裡，看看如果人類不採取急迫的行動，將會失去什麼樣的生態。

「我研究這主題超過廿年，過去談論的珊瑚白化、氣候變遷衝擊，現在已經成為事實」。埃及環團胡爾加達環境保育協會學者哈納菲指出，紅海珊瑚礁因過度捕撈及觀光活動已受損。

胡爾加達環境保育協會盤查了紅海地區的潛水點，進行人數管理，並引導潛水客到環境衝擊較低的地點。「我們必須保持樂觀，如果失去信心，（健康的）環境就會消失」。胡爾加達環境保育協會執行主任法李德指出，他們透過積極行動，已經在永續漁業和永續旅遊取得一定成果，期待更多人加入行動。

聯合國環境署生態司司長加德納指出，全球社會應該用系統性的思考看待海洋保育，生態系統提供人類無數資源，「我們可為下一代做的，就是確保有充足糧食、健康環境，這就是維護生態系統的重要性」。