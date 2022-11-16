美國氣候特使克裡、中國氣候變化事務特使解振華 在埃及聯合國氣候大會上會晤

美國氣候特使克裡周二在COP27會議區中國代表團的一個辦公室裡會見了習近平主席的特別代表、中國氣候變化事務特使解振華。

此前一天，習近平在與美國總統拜登的會晤中，同意恢復與美國的氣候變化談判。三個月前，中方對美國眾議院議長佩洛西訪台展開報復行動，其中就包括暫停與美國的氣候變化商談。美國務卿布林肯、總統氣候問題特使克裡當時分別表示，中方決定暫停中美氣候變化商談不是在懲罰美國，而是在懲罰全世界。中國外交部發言人汪文斌則反駁說，"中方有關措施是對佩洛西竄台的正當合理反制"，"中方暫停中美雙邊氣候變化商談，由此造成的一切後果必須由美國承擔"。

2020年9月22日，習近平在聯合國大會一般性辯論上向全世界宣布，中國將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

根據牛津大學"我們的數據世界 "（Our World in Data）網站提供的數據，從2008年以來，中國在溫室氣體二氧化碳的年排放量方面一直超過美國。2019年，中國排放了102億噸二氧化碳，幾乎為美國（53億公噸）的兩倍，佔全球二氧化碳排放總量近28%。 不過，從人均二氧化碳排放量，美國一年的人均二氧化碳排放量超過16噸，全球排名第14位，中國的人均排放量為7.1噸，排名第48位。

埃及會議是否會提出減少化石燃料使用？

本周一以來，各國政府官員陸續抵達埃及沙姆沙伊赫，參加《聯合國氣候變化框架公約》締約方第二十七屆會議（COP27）。會議將持續至本周五。發展中國家目前對富裕國家表示出越來越多的憤怒和失望，譴責富國沒有采取足夠的措施減排或幫助發展中國家應對地球變暖的問題。

美聯社獲得了埃及提出的一份草案，其中涉及減少溫室氣體排放、適應氣候變化、為貧困國家提供資金以應對極端天氣造成的損失和破壞，以及堅持將全球氣溫上升幅度控制在較工業化前水平升高不超過1.5攝氏度的範圍內。不過，令綠色和平組織感到失望的是，該草案沒有明確提到印度的一項提案，即逐步減少化石燃料的使用。

歐盟聯盟(EU)氣候政策主席提孟思(Frans Timmermans)表示，歐盟的立場是“贊成逐步減少任何化石燃料，但這不應該動搖終止使用煤炭這一污染最大的化石燃料的目標”。

中國的煤炭產量、消費量均為世界第一，並且遠遠超過其它國家的總和。在2021年4月舉辦的領導人氣候峰會上，習近平宣布中國將在"十四五"期間嚴控煤電，並在"十五五"期間實現煤炭消費下降。不過，據中國國家統計局的數字，今年1-6月份，中國國內原煤產量為21.9億噸，同比增長11.0%。這被視為傳遞出中國能源轉型遇到波折的信號。

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