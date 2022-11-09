COP27／「氣候賠償」成關鍵！貝佐斯上太空 卻是巴基斯坦淹大水來埋單？

摘要 1. COP27首次把「氣候賠償」首次列入議程。氣候變遷帶來的「損失與損害」不只是經濟上的損失成本，身分、人類尊嚴、心理幸福感的喪失亦然。 2. 樂施會最新調查指出，全球125位最有錢的富豪碳排量，相當於整個法國。比爾蓋茲、貝佐斯、馬斯克、Google共同創辦人佩吉都是汙染大戶。 3. 假設各國至少在原則上同意設立「損失與損害」基金，最困難的問題將是：誰該得到幫助？給予多少幫助？又如何保證錢會花在最需要的人身上？

「我排的碳，你來埋單！」一趟11分鐘旅程帶來的碳排，對全球最貧窮10億人口而言，竟然超過每人一生所產生的汙染？這，是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）去年風光上太空，換來的暗黑環境代價。

當億萬富豪忙著搭飛機、坐郵輪、住豪宅、上太空……，今夏，巴基斯坦三分之一國土，卻被極端洪水所淹沒，損失約300億美元（約合新台幣9,627億元），而該國的碳排僅占全球不到1％。

11月6日，第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）在埃及登場。這次最大的焦點之一，正是要協助脆弱的開發中國家，應對暖化。並且以東道主埃及與巴基斯坦為最大推手，首次成功把「氣候賠償」端上談判議程。

如果說COP26是好好商量，要富國出錢減碳，結果只是冷淡回應；COP27就是打算祭出罰則，要抓出碳排禍首來繳罰款了。

過去一直被冷落與忽略的「氣候賠償」議題，我們該了解什麼？COP27是否有望取得進展？

什麼是「損失與損害」？

不只是喪失家園的成本，尊嚴與文化都算！

由氣候變遷造成的「損失與損害」（Loss and damage），指的是由熱浪、乾旱、野火等極端氣候事件，以及海平面上升、冰川融化等緩慢發生的氣候災害，帶來不可逆轉的經濟與非經濟成本

經濟上，包含生命、生計、家園、糧食系統、與領土喪失；而非經濟面更難量化，是文化、身分、主權、人類尊嚴、生物多樣性、心理幸福感的喪失。

氣候賠償的目標，不僅是為了讓化石燃料排放大戶擔起責任，也因為受害國往往像巴基斯坦一樣，是最無力面對、卻非碳排貢獻大國的窮國，因此，還需確保提供氣候融資給開發中國家做好準備、減輕災難。

簡言之，這是解決氣候危機背後不平等問題的氣候行動。

趕在COP27登場前夕，國際扶貧組織樂施會（Oxfam）發布報告，直指全球125位最有錢的富豪，每年總共排放3.93億噸二氧化碳，竟然相當於全法國之碳排量。而富人投資的汙染產業，集中在消費、能源與材料。

根據Impakter收集前20位汙染最嚴重的億萬富翁榜單，之前擁有英超豪門切爾西足球俱樂部的俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）位居榜首。

多數富豪都是因為搭飛機、直升機、汽車等交通工具而製造了多餘的碳排，最大碳排來源則是遊艇；比爾蓋茲、貝佐斯、馬斯克、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）都榜上有名。

為什麼COP27要討論氣候賠償？

COP26有名無實，但COP27推動氣候補償首次列入議程

聯合國報告指出，全球暖化持續惡化，過去8年是有紀錄以來最熱。

不過，去年在英國格拉斯哥舉辦的COP26，雖然開發中國家聯合疾呼，那些對溫室氣體排放有最大責任的國家，應承諾為「損失與損害」提供資金，提案卻被美國、歐盟、澳洲等先進國家打臉否決。

在最終協議《格拉斯哥氣候協議》（Glasgow Climate Pact）中，幾乎刪除了所有參考資料，反而建立了對話平台「格拉斯哥對話」（Glasgow Dialogue），但，這被批評只出一張嘴，又拖延實際行動。

《衛報》指出，這次的東道主埃及，雖然在維持自由言論與人權上備受質疑，卻是由全非洲選出的代表國家，不僅因為它對爭取「損失與損害」的賠償抱持強硬立場，也寄望該國談判代表能成功「繞道」西方的拖延戰術。

加上才剛遭受洪災蹂躪，巴基斯坦今年出任開發中國家經濟集團「77國集團（Group of 77）和中國」2022年的主席國。埃及、巴基斯坦兩國目前已經成功推動氣候補償列入議程，充分展現要在COP27突破停滯進展的決心。

氣候補償基金引發哪些爭議？

是否成立專門基金？富國擔心掏錢埋單各種氣候損害

儘管解決「損失與損害」已是先進國家共識，但是否對此成立特別基金，目前仍存在巨大分歧。

例如，歐盟在一次簡報中曾表示，願意把「損失與損害」當成議題討論，提到設立專門的L&D基金時，卻是猶豫不決。

非營利組織「斯德哥爾摩環境研究所」（SEI）的科學家莎烏（Zoha Shawoo）舉例，「如果開發中國家有座橋樑因洪水而倒塌，或房屋因颱風而被摧毀，先進國家擔心自己將被迫承擔賠償責任。」

然而，紐時指出，假設各國至少在原則上同意設立「損失與損害」基金，最困難的問題將是：誰該得到幫助？給予多少幫助？又如何保證錢會花在最需要的人身上？

美國主張氣候資金要以貸款，而非贈與的方式來融資，以及，COP26雖然承諾先進國家每年提供1000億美元資金，但目前主要用於「減少碳排」，而非協助窮國最需要的「適應」危機，如改善建設、設立預警系統、保護海洋與森林等。

等不到國際規則落實，丹麥、蘇格蘭、比利時瓦隆大區都已率先宣布，自行提供千萬、或百萬美元資金，給予非洲西北部的薩赫勒地區等地。

他們擔心的，或許是隨著暖化加劇，看似遙遠的「汙染富人」與「氣候窮人」，其實同在地球這艘船上，兩者之間的距離只會越拉越近。

資料來源：DW News、The Guardian、The Guardian(2)、Impakter

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