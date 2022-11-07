減碳並助小國抗災 COP27要談補償金

富國對抗氣候變遷給錢了事，竟還欠窮國錢？在埃及甫開幕的COP27峰會除聚焦減碳，將對排碳富國施壓，向氣候災害受害小國補償。西非塞內加爾代表薩爾批評，改善氣候的措施龜速，防災資金協議必須達成。如今富國自每年提供1千億美元幫助發展中國家，但損失賠償並不充足，經費還短缺170億美元。聯合國環境署預估，補償金至少要提高10倍才夠。但中國、印度兩大污染國領導人並未出席。

《Al-Monitor》報導，COP27峰會除了聚焦於往常的減碳，將加大對排碳富國的施壓，向氣候災害受害小國補償，例如8月份遭受洪災侵襲三分之一國土的巴基斯坦。西非塞內加爾代表薩爾批評，改善氣候的措施龜速，她認為這次必須在埃及會中就防災資金達成協議。

小國損失近1.8兆

儘管富國自2020年每年提供1千億美元幫助發展中國家「適應」氣候，但損失賠償並不充足，且這筆經費還少了170億美元。聯合國環境署表示，09年首次訂定的氣候支持與目標並未達成，預估應對未來氣候威脅的復原金至少要高10倍才夠。葛蘭山氣研所指出，按照減碳程度，氣候災損每年使發展中國家損失290到5800億美元，到2050年最高恐達到1.8兆。

《BBC》報導，世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯警告，「確保暖化低於1.5C的目標幾乎是觸手可及」不過聯合國近期氣候報告顯示，自 1993 年以來，海平面上升的速度已足足快了一倍。

聯合國天氣和氣候機構發布的一份報告顯示，海平面上升的速度自 1993 年以來翻了一番。前年《COP26氣候峰會》時各國承諾減碳，確保全球平均溫度上升不超過攝氏1.5度，避免更嚴重的氣候災難發生，然而按照當時的承諾進度，全球暖化僅會被限制在2.4度。

富國不負責任

據聯合國府間氣候專委會 （IPCC） 表示，全球氣溫已上升 1.1度，正逼近 1.5度。若比起1850年代的氣溫，當全球上升 1.7 至1.8 度左右，世界半數人口暴露於高溫潮濕環境中的景象將成為日常。聯合國向富國示警，在全球暖化災難中，發展中國家並未獲得足夠且適時的援助。

《阿拉伯衛星電視台》報導，COP27峰會預計超過4萬名參與者與會，檢視2015年《巴黎協定》的承諾有無達標。不過中國國家主席習近平和印度總理莫迪等許多高層並不在出席名單中，讓人懷疑在失去兩大污染國的減碳目標是否有效。

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