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詐騙凌虐案主嫌前科累累 吳淡如嘆教育、司法出問題：關幾年就出來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣驚傳求職者遭囚禁凌虐，震驚社會，作家吳淡如知曉後也發文譴責。圖為嫌犯被逮捕畫面。記者翁至成／翻攝
台灣驚傳求職者遭囚禁凌虐，震驚社會，作家吳淡如知曉後也發文譴責。圖為嫌犯被逮捕畫面。記者翁至成／翻攝

日前台灣驚爆求職者遭囚禁凌虐，引發外界關注，檢警在淡水、中壢兩處一共救出58名被害人，還有3人不幸死亡，全案目前總計收押13名犯嫌，其中主嫌「茶董」陳樺韋被查出有多項詐欺前科，並非初犯。對此，作家吳淡如厲聲譴責台灣的司法和教育大有問題，更質問「曾幾何時，在美麗、治安又好的台灣，求職會變成命案被害人」。

有感於近來駭人聽聞的求職詐騙案，吳淡如5日在個人臉書發文感嘆，「這是本年度最嚇人的新聞⋯原來在台灣也有像緬甸KK和柬埔寨那樣的集團。」她在文中批評，台灣的教育似乎出了問題，「是誰教出的這些要錢不要別人命的青年？」而且司法無法有效制裁罪犯，「依我們過去的判例，關幾年就出來了，這就是這些人的想法吧！」

吳淡如更質疑，詐騙集團頻繁在社群網站刊登廣告的資金來源，很可能就是出自從被害者身上搶過來的信用卡，因此她嚴正呼籲，看到任何高薪求職都不要輕易前往，「邏輯很簡單：沒有經驗也可以高薪，難道是天降的禮物嗎？」

吳淡如指出，目前雖只破獲了一個案子，但據被害人所說還有非常多起，讓她不禁聯想到日本作家宮布美幸的推理小說「模仿犯」，直言台灣的真實案件更加可怕。

網友們也在留言處表示擔憂之情，「詐騙集團不擇手段利用求職、貸款等方式騙了許多無辜百姓，可憐的受害人！」、「這搞得我以後會為了小孩的求職過程感到很不安」、「這真的很可怕，看了真的很難過」、「台灣最美的風景不是人嗎？如今真的是讓人錯愕」。

據聯合新聞網報導，士林地檢署認定，桃園詐團成員張男等8人，除其中1人移送少年法庭，其餘7名犯嫌均涉犯私行拘禁、加重強盜、加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢、非法使人施用第三級毒品等罪，因犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，法院裁定7人全數羈押禁見。

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