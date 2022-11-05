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詐團關人逾月 疑靠層層帳戶與租屋處躲追緝

中央社／ 新北5日電

詐騙集團拿走求職者存摺與財物後，在社區大樓內囚禁被害人逾月。警方研判，詐騙集團可能將受害者帳戶當作第2、第3層帳戶躲避追緝，再以租屋避人耳目，才有辦法關人這麼久。

新北警方調查，詐騙集團成員先約受害者到汽車旅館等地並取走存摺與財物後，再轉移到社區大樓關押，並拿被害人存摺帳戶做人頭帳戶使用，有人被關最長達40餘天。

新北市一名警方表示，依以往辦案經驗，詐騙集團拿到被害人帳戶後有很多種用途，包括當人頭帳戶操作金流、洗錢及小額貸款等，有些受害者信用良好、帳戶權限大，可做更大利用。

另名金融專業的資深員警表示，過去詐騙集團指示被害人把錢匯入指定帳戶，但只要被害者去報案，第1層的帳戶就可立刻凍結，讓詐騙集團束手無策；但這次被害人遭拘禁無法報案，且詐團可能利用被害人帳戶當作第2、第3甚至第4層人頭，趁金融公司發現異常前把錢轉出，透過一個個人頭帳戶、一層層轉錢的方式躲避追緝。

資深員警研判，等被害者帳戶被凍結、失去利用價值後，詐騙集團才有可能放人；但警方追查金流要先和金融機構交涉，需要時間，且進出帳戶金流如果屬小額度，也很難被金融機構注意到有問題，因此本案沒有被害人帳戶被凍結，被害人也持續遭關押。

除詐騙集團不願放人，這次的關押地點也是受害者會被關這麼久的關鍵之一。警方調查，過去詐騙集團較常將被害人關在汽車旅館或民宿，現在竟演進到租用住宅，且一次關押這麼多人，實屬罕見。

警方研判，旅館房間有限定人數、花費高昂，且定期有清潔人員打掃，曝光風險高，詐騙集團可能因此轉為租房，以中壢區青峰路這處社區大樓月租約新台幣3萬元來算，關30幾個人可說是「相當划算」。

新北警方調查，此案詐騙集團先與被害人約在汽車旅館等地後，再載被害人到社區大樓，並透過地下停車場進出，躲避保全與其他住家耳目。

詐騙集團 汽車旅館

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