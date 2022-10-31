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【重磅快評】陳時中消費梨泰院 令人難忘鄭文燦林智堅

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長候選人陳時中今天出席台北市產業總工會與北市環保局工會舉辦的勞工政見發表會，受訪時再度提到梨泰院踩踏嚴重傷亡事件。記者林麗玉／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中今天出席台北市產業總工會與北市環保局工會舉辦的勞工政見發表會，受訪時再度提到梨泰院踩踏嚴重傷亡事件。記者林麗玉／攝影

首爾梨泰院踩踏慘案引起國際關注，民進黨台北市長候選人陳時中深受啟發，急忙將窄巷墳場代入尚未啟用的大巨蛋，影射柯市府只想剪綵不顧人命。阿中說不出兩地有何共通之處，被對手反批魚目混珠，他回嗆「真沒同理心」。陳時中選情告急被激出「同理心」，極其難得，畢竟在新竹棒球場、桃園羽球館爆發公安事故時，可沒見他替民眾安危說句人話。

阿中的國際觀只有抗共保台，要不是大巨蛋，怎會關心韓國的公安事故？他連梨泰院長什麼樣子恐怕都不清楚，才會把四米窄巷和大巨蛋的交通維安相提並論。關心公安是地方首長必備條件，可惜阿中只知踩著屍體拾級而上，至於內政部和台北市府針對大巨蛋公安的爭點，他一無所知，只是一味按著中央說法，主張從嚴審查。

大巨蛋的疏散規畫，早在五年前就已通過內政部批准變更，按新計畫施工。相關防火避難性能設計計畫書去年9月由台建中心審查完畢，內政部至今未發許可證；排煙設備模擬部分則還停滯在消防署審查程序中。內政部就是為了替阿中助選，才卡著不發照，讓柯文哲卸任前無法開球啟用，兩邊自今年初起多次隔空叫戰。阿中得感恩姑婆勇「遠見」，否則怎能踩著梨泰院的屍體搶救選情？

大巨蛋再怎麼受注目，畢竟「難產中」，台灣人真正得擔心的公共建設公安問題，是那些鬧出弊案、傷及無辜的豆腐渣工程，例如新竹棒球場和桃園羽球館。

陳時中拿梨泰院比大巨蛋，指疏散交通有安全問題，依他高見，其實新竹棒球場更危險。這座萬人球場廁身在六米窄巷的舊社區中，腹地狹小，附近住宅密集，重建時只能陡行往上蓋到四層，才能容入1.2萬人。監委六月視察時就指出人流動線和消防疏散問題，新竹市府沒當一回事，令人質疑原本的疏散和消安計畫是否也和硬體設備一樣，未經測試就過關了呢？

桃園八德羽球館雖是地方場館，但天花板崩落事件已揚名全球，後續被揭發的一系列場館工程弊端都是公安破口，鄭文燦和林智堅一樣，把豆腐渣全推給包商扛責。諷刺的是，這些包商都是市府友好業者，包包相連遍全市，沒有市長肯定，怎會有作不完的生意？偏偏桃園檢調和新竹一樣，都是蔡總統「同心」，分案調查後就石沉大海，以免干擾選情。

同是公共建設的公安問題，內政部卡大巨蛋，但檢調則是藏著棒球場和羽球館。要不是阿中消費梨泰院亡魂，民眾怎會想起鄭文燦與林智堅的豆腐渣政績。

大巨蛋 公安 新竹

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