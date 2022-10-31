【重磅快評】陳時中消費梨泰院 令人難忘鄭文燦林智堅

首爾梨泰院踩踏慘案引起國際關注，民進黨台北市長候選人陳時中深受啟發，急忙將窄巷墳場代入尚未啟用的大巨蛋，影射柯市府只想剪綵不顧人命。阿中說不出兩地有何共通之處，被對手反批魚目混珠，他回嗆「真沒同理心」。陳時中選情告急被激出「同理心」，極其難得，畢竟在新竹棒球場、桃園羽球館爆發公安事故時，可沒見他替民眾安危說句人話。

阿中的國際觀只有抗共保台，要不是大巨蛋，怎會關心韓國的公安事故？他連梨泰院長什麼樣子恐怕都不清楚，才會把四米窄巷和大巨蛋的交通維安相提並論。關心公安是地方首長必備條件，可惜阿中只知踩著屍體拾級而上，至於內政部和台北市府針對大巨蛋公安的爭點，他一無所知，只是一味按著中央說法，主張從嚴審查。

大巨蛋的疏散規畫，早在五年前就已通過內政部批准變更，按新計畫施工。相關防火避難性能設計計畫書去年9月由台建中心審查完畢，內政部至今未發許可證；排煙設備模擬部分則還停滯在消防署審查程序中。內政部就是為了替阿中助選，才卡著不發照，讓柯文哲卸任前無法開球啟用，兩邊自今年初起多次隔空叫戰。阿中得感恩姑婆勇「遠見」，否則怎能踩著梨泰院的屍體搶救選情？

大巨蛋再怎麼受注目，畢竟「難產中」，台灣人真正得擔心的公共建設公安問題，是那些鬧出弊案、傷及無辜的豆腐渣工程，例如新竹棒球場和桃園羽球館。

陳時中拿梨泰院比大巨蛋，指疏散交通有安全問題，依他高見，其實新竹棒球場更危險。這座萬人球場廁身在六米窄巷的舊社區中，腹地狹小，附近住宅密集，重建時只能陡行往上蓋到四層，才能容入1.2萬人。監委六月視察時就指出人流動線和消防疏散問題，新竹市府沒當一回事，令人質疑原本的疏散和消安計畫是否也和硬體設備一樣，未經測試就過關了呢？

桃園八德羽球館雖是地方場館，但天花板崩落事件已揚名全球，後續被揭發的一系列場館工程弊端都是公安破口，鄭文燦和林智堅一樣，把豆腐渣全推給包商扛責。諷刺的是，這些包商都是市府友好業者，包包相連遍全市，沒有市長肯定，怎會有作不完的生意？偏偏桃園檢調和新竹一樣，都是蔡總統「同心」，分案調查後就石沉大海，以免干擾選情。

同是公共建設的公安問題，內政部卡大巨蛋，但檢調則是藏著棒球場和羽球館。要不是阿中消費梨泰院亡魂，民眾怎會想起鄭文燦與林智堅的豆腐渣政績。