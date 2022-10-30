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梨泰院事故153死如何自救？ 消防員：保護頭頸避免人潮
南韓首爾梨泰院是著名的夜生活鬧區，適逢萬聖節，昨天晚上吸引逾10萬人聚集，原本是個歡樂的慶祝活動，沒想到因人潮過多、巷子太窄小，路線完全壅塞，不幸在晚上10點多，不明原因引爆大規模踩踏事件，造成至少153人死亡。
大批人群移動，發生人擠人推擠、推倒、踩踏悲劇時，被稱為「踩踏事故」，對此，新北市一名不具名的消防員表示，群眾移動時，首先要留意腳步、重心蹲低，並保護好頭頸部。
該名消防員繼續說，若開始有推擠，可以把雙手交叉，或把包包等物品擺在胸前，製造一個緩衝，以保護胸腔；若推擠過大，建議跟身邊民眾「手勾著手移動」，才不容易被撞倒、跌倒。
不過，他補充說，梨泰院事件目前發生原因還不清楚，又地形特殊，還要釐清是否真的是踩踏事故，根據當時拍攝的影片，梨泰院事件確實有大批群眾，「但完全動彈不得，根本沒有辦法踩踏」。
他表示，大批人群因為恐慌，試圖逃離，雖可說是踩踏，但實際上，梨泰院事件死者並不是真的被踩死，而是死於推擠、呼吸不到空氣的「窒息」。
針對梨泰院事件，台灣人要如何防範，他最後建議，人潮過多的地方就不要前往，並且著重「事前預防」，如交通管制、場域安全、人數控管等，才是真的防患未然。
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