梨泰院踩踏慘案「大型聚會還敢去嗎？」 醫提6關鍵判斷是否安全

南韓首爾梨泰院昨（29）日晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，指出大型活動可以根據「這六點」來評估是否安全。

黃軒今日在臉書上發文，表示南韓解除相關防疫規定後，報復性大型群眾集會活動一開始，就是典型的安全失控。他提到這次的萬聖節派對活動，在現場就發生大規模人踩人的慘劇，「殊不知，只是單純大型的人聚集，沒有風險管理，其實是一種危險行為聚會」。

黃軒透露人擠人、人貼人一段時間，只要是一個有限的空間，基本上就是危險，那是叫「擠壓」，只要有一個人不小心跌倒，就會有連鎖反應的推倒和踩踏現象。他坦言在國內外，其實常常都會看到大型群眾集會發生人踩人，甚至是人擠人導致死亡的意外發生。

黃軒認為大型群眾集會活動悲劇是可以避免的，就算不幸發生了意外，也可以把傷害立即降到最低點。他提到美國國土安全部曾告訴大家，群眾集會可以根據大型活動的地點、目的、規模、參與者、持續時間，以及環境氣候，事先知道自己去參與的大型活動安不安全。

一、地點：你要去的大型活動在室內或室外舉行？食物、水和衛生設施的可能情況如何。

二、目的：群眾聚集活動可以是政治的、宗教的、社交的或運動的，這些活動會影響參與者情緒激動，而忘了自身有人擠人的危險。

三、規模：你參與的聚會是超過千人（超過1000人）或萬人（超過25000人）的規模聚會？群眾集會的人群密度越高，疾病傳播肆虐越容易，引發騷亂和人群擠壓災難機率也越高。

四、參與者：是一個獨特的人群，例如某宗教或某政治團體，或是一群老年人，他們正試圖在生命盡頭，去完成一次宗教朝聖活動之旅，這代表老人疾病突發事件會上升。大型參與者如果可能涉及酒精或藥物使用，這會更使你參加的活動，變成極危險的犯罪行為活動。

五、持續時間：當活動拉長到深夜，事件持續的時間越長，當地資源就越有可能被耗盡且變得緊張。例如夜間的醫療工作人員減少了，突發狀況增加了，其實危機就增加了。

六、氣候：你要去參加的群眾集會，也會受當地氣候變遷影響，天氣、繁忙的旅程和其他因素，會影響群眾集會的能力。太冷或太熱、太乾或太潮濕，都會令大型活動的人，變成大型忍受不了環境影響的人群。

「我們以南韓為戒！」黃軒表示這次梨泰院發生的踩踏事件，因為沒有控制人數，短時間內大量人潮湧入，狹窄的巷內湧入近十萬人，沒有人潮管控機制，大家都很興奮不已，因此也忘了安全防護，「人群密度高，形成骨牌推倒的效應，導致人群因摔倒的壓力而致死」。

在貼文的最後，黃軒不忘提醒大家「各國的旅遊業短時間內，預計一定是大量人群聚集在某個旅遊勝地，但你在旅遊時刻，你怎麼會意識到『國界開放，不是危險解放』呢？」即使少量的人數聚會，如果不考慮自身安全，其實聚會都是危險的，更何況現在整個地區的疫情警訊尚未解除。