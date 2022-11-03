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梨泰院窄巷驚爆7家無照夜店 人流限制、隔音設施通通沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
梨泰院慘案發生後，事發原因成為民眾關注焦點，有韓國媒體指出，大量非法夜店缺少人數管控和安全設施，是造成眾多傷亡的主因之一。（路透）
梨泰院慘案發生後，事發原因成為民眾關注焦點，有韓國媒體指出，大量非法夜店缺少人數管控和安全設施，是造成眾多傷亡的主因之一。（路透）

南韓首爾梨泰院10月29日驚傳推擠意外，迄今韓國媒體仍持續追蹤事發原因。近日有媒體指出，梨泰院慘案背後隱藏非法情事，大量的未經許可的無照夜店吸引眾多顧客排隊，卻全然沒有管控人數和提供安全設備，才會造成如此大量的傷亡。

據韓媒「東亞日報」報導，非法夜店林立是梨泰院慘案造成大量傷亡的原因之一，當天眾多人潮在非法夜店前排隊，阻礙了通行，且災後警方和救護人員的疏導指令被夜店播放的音樂聲淹沒，造成人員傷亡增加。

梨泰院推擠意外的事發地附近有多間「俱樂部型夜店」，按照首爾市龍山區規定，俱樂部型夜店是指「允許跳舞的場所」，一般餐飲業者必須向區政府遞交「舞蹈許可業務指定申請書」和「娛樂酒館安全設施竣工證明書」，並通過文件審查及現場考核方可營運。然而實際上，事故地點附近的8家夜店中，僅有一家取得合法執照，另有7家沒有獲得許可。

依據當地法規，一般餐廳作為俱樂部型夜店，基於安全考量必須進行人數管控，應以每平方公尺最多一人為限，且應依照噪音法安裝隔音設施，如果被發現擅自經營俱樂部型夜店，可能會被勒令暫時停業2到3個月，甚至終止營業。

然而，一名在梨泰院事故中受傷的鄭姓女子透露，當晚巷道內有大批等待進入夜店的排隊民眾，導致人流堵塞、無法通行，加上夜店音樂聲音過大，造成求救聲被完全掩蓋。另一名在現場的27歲民眾也說，當時街道上的音樂聲非常大，極有可能已經違反噪音法。

京畿大學城市交通工程學系教授金振宇（音譯）表示，如果普通餐廳變成俱樂部，勢必會使顧客數大增，加上巷弄狹窄就會造成危險，因此不該給予許可，即使許可也應完善安全設施。

龍山區政府的一名官員則對此現象無奈表示，「我們每個月大約會進行3次抽查，但當執法人員到場時，俱樂部會事先引導顧客回到位子坐下，因此實際上很難開罰」。

南韓 梨泰院推擠意外

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