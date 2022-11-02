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愛女崩潰喊「身旁的人都死了」6旬父急赴梨泰院 背她狂奔1公里求援

香港01／ 許懿安
南韓梨泰院10月29日晚間發生大型踩踏事故，圖為民眾於首爾靈堂前悼念罹難者。圖／新華社
南韓梨泰院10月29日晚間發生大型踩踏事故，圖為民眾於首爾靈堂前悼念罹難者。圖／新華社

韓國梨泰院10月29日發生人踩人事件（踩踏事故），身在現場的一名女子向父親打電話的求救說「旁邊的人都死了」。於是年屆62歲的他即刻奔赴現場，背著腿骨折的愛女跑了1公里。所幸最終有善心人主動協助，開車送他們到醫院。

韓國《紐西斯通訊社》稱，男子當晚11時左右接到女兒從梨泰院打來的電話，她說「旁邊的人都死了」，他追問原因時通話訊號卻斷了又斷，於是他們改用即時通訊應用程式聯絡。

從手機對話截圖可見，女兒自稱剛才幾乎沒命，「腿好像斷了，梨泰院發生人踩人，她本來要回家卻被壓在下面，這裡的人們都死了，救救我，我好怕。」

韓國男子在網上發文，稱女兒在梨泰院出事當晚向他求救，稱旁邊的人都死了。圖／翻攝自香港01
韓國男子在網上發文，稱女兒在梨泰院出事當晚向他求救，稱旁邊的人都死了。圖／翻攝自香港01

愛女心切的男子收到訊息後焦急地搭乘的士趕抵梨泰院附近，由於交通管制，他下車後跑1.5公里左右才找到女兒所在的派出所，「大概有4個人躺在那，女兒狀況很不好，需盡快到醫院。」不過因死者人數太多，輪到她就醫順序至少要3、4個小時。

男子稱，女兒當時非常痛苦，但一輛車都無法駛進入他們所在的地方。他最後背著腿骨折的女兒，走了1公里多的路。

他稱出事現場根本無法截到的士，向路過汽車求助都沒用，最後一對30多歲男女走近，稱願意送他們去醫院。雖然來到第一間醫院時發現急症室滿是死傷者，他又將父女倆送到接近住所的另一間醫院。

所幸他們協助，女子終於就醫並度過危險期，轉至普通病房。她被診斷出有肌肉損失造成腎臟受損，骨折的右腿打上石膏。

這名男子稱，兩名好心人當日用了3、4小時將她送醫，他本向他們發送酬謝金，但對方堅拒不收，把錢退回來之後就離開。他於是以網上發文的方式向他們致謝。

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 梨泰院推擠意外 骨折

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