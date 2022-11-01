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黎泰院重傷女洋裝被撕破 父母驚見多出1物秒懂急尋恩人

香港01／ 撰文：布萊恩
該網民上載了姐姐事發當天衣着、髮箍，及黑色運動裝的照片，期望能找到向姐姐伸出援手的「恩人」，表達謝意。（Twitter）
該網民上載了姐姐事發當天衣着、髮箍，及黑色運動裝的照片，期望能找到向姐姐伸出援手的「恩人」，表達謝意。（Twitter）

韓國梨泰院萬聖節派對人踩人慘劇造成逾百死傷，亦出現不少「無名英雄」。其中一名女傷者的弟弟於網上發文尋人，指父母確認姐姐現場遺留物品時，發現多出了一件黑色衣服，估計是有好心人替姐姐進行心肺復甦（CPR）過程中，不慎撕破原本衣服再蓋上去的，故想向恩人道謝。

綜合外媒報導，韓國一名網民於Twitter周日（10月30日）晚上發文，指自己的姐姐是梨泰院人踩人事件重傷者之一，被送上救護車時已失去呼吸心跳，後來後恢復心跳，惟未恢復意識，在深切治療病房救治。

該網民又說，姐姐當日出門時穿着黑色洋裝裙子及白色外套，惟意外發生後，父母整理姐姐現場遺留物品時，發現多出一件不屬於她的黑色長袖運動服，相信是有好心人替姐姐進行心肺復甦（CPR），過程中撕破了原本的衣服，才把運動服蓋在姐姐身上。

該網民亦上載了姐姐事發當天衣着、髮箍，及黑色運動裝的照片，期望能找到向姐姐伸出援手的「恩人」，表達謝意。

帖文發出一天半已有超過2.6萬人轉推，大批網民替樓主姐姐打氣，祝願早日康復，順利找到恩人。

該網民上載了姐姐事發當天衣着、髮箍，及黑色運動裝的照片，期望能找到向姐姐伸出援手的「恩人」，表達謝意。（Twitter）
該網民上載了姐姐事發當天衣着、髮箍，及黑色運動裝的照片，期望能找到向姐姐伸出援手的「恩人」，表達謝意。（Twitter）

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文章授權轉載自《香港01》

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