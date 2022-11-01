被梨泰院「人牆」堵住難逃脫 倖存者爆哭憶慘況：我差點死了

南韓首爾梨泰院上周六（10月29日）發生的踩踏事故目前已經造成156人死亡，另外還有超過140人受傷，其中33人重傷。

南韓國務總理韓德洙周一（31日）承諾，首爾政府將對造成「事故」的原因進行「徹底調查」。

毫無控制

上周六晚間，大量遊客湧入首爾最受歡迎的夜店地區梨泰院，參加南韓官方取消新冠疫情防疫限制以來的第一個萬聖節慶祝活動。

危機處置官員們判斷，當時聚集在事發地點的人數高達10萬人，這讓狹小的街道變得更為擁擠。

南韓《中央日報》英文版主編史裴斯（Anthony Spaeth）當時也在首爾參加萬聖節慶祝活動。他在接受德國之聲採訪時說，儘管歡慶的人流巨大，但是「完全沒有任何控制」。

他說：「我在（梨泰院）裡面待了一小會。我離開擁擠的人群大約20分鐘之後，開始有人遇難。」

史裴斯當天早些時間與一個朋友約定在那裡見面。他試圖進入梨泰院一個非常受歡迎的酒吧。他在《中央日報》上發表的文章中描述稱，他試著擠出人群的時候「恐慌症險些發作」，不祥的預感讓他感到恐慌不已。

在哈密爾頓酒店和一排建築物之間的窄巷穿行時，他覺得自己在湧動的人流中已經失去支點，他身邊的一些女性已經開始哭泣。

最終史裴斯和他的朋友得以逃離人群，找到一條回到主幹道的路。

他們還沒有意識到他們剛剛離開的街巷正在上演何等規模的悲劇。在便利店門外喝了一些飲料之後，史裴斯回到梨泰院的中央地帶，在那裡他看到排成排的救護車和忙碌地搶救受傷者的醫務人員。

「我差點死了」

一位來自美國名叫丹尼爾的教師說，萬聖節逛梨泰院是一種「傳統」。但是今年的情形卻與往年完全不同。

他說：「我從一開始就想趕緊離開，但是身體卻不聽使喚，因為我被一堵真正意義上的人牆阻擋了。」

最終他找到一條出路逃了出來。「我離開不過幾分鐘，踩踏就開始發生了。但是音樂聲那麼吵，我根本不知道發生了什麼。」

兩個小時候之後當他回到梨泰院主街的時候才看到一排排的救護車。他一開始以為是不是發生了毆鬥或者醉酒事件，直到自己收到詢問安全的短信，他才明白到底發生了什麼。

他說：「這一切都顯得那麼超現實。我差點死了。在我身後的那些人，有些人可能已經死了。我說不清楚心裡到底是什麼感覺，我已經哭了5次了。」

《中央日報》發表的一篇社論中指出，「如果警察和消防對可能發生的事情進行充分準備，那麼這一災難原本是可以避免發生的」。社論呼籲南韓政府和地方政府「找到有效的解決方案來防止此類災難重演」。

尹錫悅：徹查並透明公開事故原因

南韓總統尹錫悅表示，重要的是徹查並透明公開事故原因，基於此制定根本對策，以防類似事件重演。

11月1日，南韓行政安全部長官李祥敏就梨泰院踩踏事故作為主管部門首長正式道歉。他表示，國家對國民的安全負有無限責任。「作為事故主管部門的首長，我在此向國民致以深深的歉意。政府向國民保證，將以此次慘禍為教訓，全力做好事故善後和原因調查工作，以防此類大型傷亡事故重演。」

南韓警察廳廳長尹熙根也承認警方在日前發生的首爾梨泰院踩踏事故中處置不力，並向國民致歉。他強調，將成立獨立特別機構，透明、嚴正地查明事故真相。

中國國家主席習近平、美國總統拜登、日本首相岸田文雄均就梨泰院踩踏事故表達了慰問和哀悼。

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