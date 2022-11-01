梨泰院夜店保全不給開門逃生 網反讚正確選擇：人在店裡出事誰負責？

南韓首爾梨泰院日前發生嚴重推擠意外，造成155、152傷慘劇。韓媒報導，有生還者指控自己在人群中好不容易爬上牆頭脫困，卻遭高牆另一邊的夜店保全驅趕，認為他沒有買票無法入場，挨批實在太冷血。網友在Dcard轉貼這則新聞並提出疑問：「如果發生在台灣，台灣人也會這麼無情嗎？」

網友大多認為這是事後諸葛，只用「上帝視角」看待事件不妥：「馬後炮」、「真的不必情勒保全」、「當下事件發生時很多人搞不清楚狀況，也不知道前面有發生事故，夜店保全們應該也不知道發生這種情況，單純以為是鬧事的」。

許多網友表示，保護店內客人的安全本來就是保全的職責，他們沒有義務要承擔救人的風險：「如果外面的陌生人隨便都可以進店，那保全的工作意義是？」、「只要開了1個就會有第2個第3個到最後魚貫而入，別把別人的幫助當成理所當然」、「換作我是保全，我也不敢讓他們爬進去夜店裡，天曉得保全失職讓一堆莫名其妙也沒買票的人進入夜店內會不會集體被開除，甚至被老闆告」、「不開門是對的，如果人死在店裡該怎麼處理？」。

另外則有網友持相反意見，認為發生類似緊急狀況時保全不應該只是明哲保身：「身為保全也許可以只在乎自己店內的安全，但身為人類是否可以在乎一下周遭的人是否正遭遇危險」、「所以眼睜睜看著人命在面前消逝嗎？人命關天的東西有比營業額、比被炒魷魚重要？生而為人到底有沒有血性？」