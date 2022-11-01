梨泰院推擠全紀錄見「3大英雄」！藍衣男超強手臂Hold實況主再救人 徒留1遺憾

韓國梨泰院上（10）月29日發生推擠事件，至今已造成155人死亡，網路上也流傳不少當時片段的畫面。不過日前有網友再上傳一名韓國實況主當時遭推擠的整個過程，意外發現這名實況主、藍衣男及黑衣男不斷協助救人，被讚譽「3大英雄」。

有說有笑變表情痛苦

一名韓國實況主「배지터（Badger）」10月29日前進梨泰院意外捲進推擠事件，從網友上傳該名實況主的完整影片可見，一開始배지터仍有說有笑，但隨著人潮愈來愈多，開始出現推擠現象、尖叫聲四起，他發現情況不對勁，隨即請求觀眾幫忙，他也因推擠過程出現難過不舒服的表情。

一名身穿藍色牛仔外套的男子，用手臂協助實況主及周圍人士不被推擠推倒，並試圖讓實況主脫困。（翻攝自살청YouTube頻道）

此時該名實況主附近出現一名身穿藍色牛仔外套的男子（藍衣男），用手臂協助實況主及周圍人士不被推擠推倒，並挪出些微空間，處理過程相當冷靜，甚至在實況主脫困時，藍衣男還拱起肩膀先讓實況主往上逃生至階梯處後，繼續在下方持續救人，上方一名穿著黑色皮衣的男子（黑衣男）也拉著實況主的手脫困。他解脫後一度說不出話來，眼睛泛淚驚訝推擠事件發生。整段過程除了實況主本身畫面外，對面也有人拍下逃脫過程。

一名身穿藍色牛仔外套的男子，用手臂協助實況主及周圍人士不被推擠推倒，並試圖讓實況主脫困。（翻攝自살청YouTube頻道）

另一角度可以看到藍衣男拱肩該名實況主往上逃生。（翻攝自fmkorea）

另一角度可以看到上方黑衣男救援下方的實況主。（翻攝自straits times）

3人救援不中斷

原本在下方Hold住推擠現場的藍衣男，隨後也順利脫困。該名實況主似乎也擔憂現場畫面太過衝擊，鏡頭轉向自己，並未一直拍攝下方畫面，加上他和藍衣男脫困後，與原本在上方的黑衣男加入救援行列，一同協助底下民眾脫逃，引起網友讚譽，認為他們3人是當時梨泰院推擠事件的超級英雄。

該名實況主被救出後一度哽咽說不出話來，驚訝推擠事件發生。（翻攝自살청YouTube頻道）

在上方的穿黑色皮衣的男子也被網友大讚熱血救人。（翻攝自살청YouTube頻道）

感傷好友罹難

藍衣男的冷靜態度與該名實況主脫困後火速救了不少民眾，但藍衣男接受媒體採訪表示，原本是和朋友一同前往梨泰院，但好友不幸在此事件中罹難，他對好友做了1小時半的CPR仍無法救回，讓網友感到不捨，網友們也感謝藍衣男在當下奮力救人。

被讚譽有佳的實況主「배지터」，目前在韓國串流媒體直播平台Afreeca TV擔任實況主，以戶外實況為主，去（2021）年參加另一名實況主的軍事節目而受矚目，沒想到又因梨泰院救人事件再引起網友討論，他也在直播頻道發文，悼念梨泰院罹難者，期許傷者能早日康復，並於今日（周二）恢復直播。

藍衣男脫困後，馬上與該名實況主繼續救下方受困的民眾。（翻攝自살청YouTube頻道）